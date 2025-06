Cuál fue el desagradable apodo que Susana Roccasalvo le puso a Fernanda Iglesias

"Es para darle tema a ustedes, así me pegan las chicas ahí en el panel y cuestionan mi profesionalismo", dijo picante sobre el rechazo que tuvo contra el cronista. A su vez agregó: "Si ustedes me piden opinión de algo y después en el piso me descalifican, es lo peor que pueden hacer".

El enojo de Roccasalvo con Puro Show

De esta manera, se refirió a los dichos de las panelistas, quienes cuestionaron al aire la actitud de Susana: "Podes estar de acuerdo conmigo si te gusta mi forma de trabajar o no, pero no por mi edad. Yo tengo 67 años, es una falta de respeto que una mujer descalifique a la otra. La persona que me descalificó hoy me quiere, mañana me odia, pasado me descalifica", señaló sobre Fernanda Iglesias.

roccasalvo-novio-1.png

"A Fernanda la respeto muchísimo como periodista, pero tiene esa cosa de escorpión que un día te pica, al otro día te ignora y al otro día no te pica y te quiere. No se hace eso, no descalifiques porque por algo estoy sentada donde estoy sentada, tiene que respetar al conductor del otro lado", expresó furiosa. Así, le habló directamente al cronista y le hizo un polémico pedido: "Decile a tus compañeras que no me descalifiquen tanto, porque encima hablan con una autoridad como si fuesen la escuela de periodismo, algunas no sé quiénes son".

La respuesta de Fernanda Iglesias a Susana Roccasalvo

De esta forma, Fernanda Iglesias no se tomó nada bien las declaraciones de Susana y defendió a sus compañeras frente a los dichos de la conductora: "Ella pide respeto faltando el respeto, ¿por qué tiene que decir ‘no sé quiénes son’? Si fue para Pochi, habla de su ignorancia no saber quién es, trabaja en Canal Trece a la mañana, está sentada igual que todas nosotras, si vos no la conoces es un problema tuyo de ignorancia".

Fernanda Iglesias 1.jpg

"Además te quiero decir algo: ¿Por qué vos serías más que yo? Se terminó la diferencia entre el conductor y los panelistas, somos todos laburantes", agregó con su clásico estilo confrontativo, demostrando que no pensaba quedarse callada frente a los testimonios de la comunicadora.

Por último, entre risas, respondió directamente a las críticas en su contra y lanzó una advertencia: "Me encanta que diga que soy escorpión porque soy escorpiana y bien escorpiana, soy buenísima o soy malísima, depende cómo me trates".