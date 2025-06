Susana Roccasalvo contó la verdad: por qué se peleó para siempre con Carlos Monti

Tras estar peleada durante años con Carlos Monti, Susana Roccasalvo se animó a dar una entrevista para el programa de su ex compañero.

Mucho se habló sobre la pelea entre Carlos Monti y Susana Roccasalvo , sobre si se reconciliaron o no ¡En exclusiva, en Mediodía Bien Arriba, programa que se emite por la pantalla de TV Pública, Susana contó todo y también dio una primicia! ¿Vuelve la dupla más famosa de la TV?

Tras estar peleada durante años con Carlos Monti, Susana Roccasalvo se animó a dar una entrevista para el programa de su ex compañero llamado Mediodía Bien Arriba y allí dio detalles de cómo sigue la relación y de lo que vivieron. Luego de dar una entrevista para La Tv Pública sobre la conductora, Carlos Monti resaltó la buena onda que tiene con su colega y la invitó a aparecer en una llamada telefónica para poder demostrar cómo está su vínculo. “Carlos en qué quilombo me metieron”, lanzó la comunicadora y Monti respondió: “Yo qué sé, preguntale a los del programa de Flor o a José Núñez que por ahí fue el ideólogo de esta historia”.

“Lo que pasó fue que pedimos una adenda en el contrato porque en el 2004 empezábamos el primero de enero y ahí no teníamos contrato”, comenzó explicando Roccasalvo sobre lo que vivieron en el pasado. “Pedimos la adenda para que el canal sea solidario porque si nos caía algún juicio en esos 15 días, pero un entorno de una gran imbécil que trabajaba, una chica muy joven, cerca del dueño del canal le dijo que queríamos un contrato nuevo”, remarcó la periodista.

susana-roccasalvo-portada.jpg

Susana Roccasalvo: “Ahí es donde viene el quiebre con vos”, respecto a su relación con Carlos Monti

Además, explicó: “Le llegó a los oídos del dueño y se ofendió con nosotros dos, vos que estabas dentro del canal pudiste acceder a hablar, solucionaste tu problema, pero yo no, nunca escucharon mi versión y quedé afuera”. Sobre las razones de su malestar con Monti, Susana expresó: “Ahí es donde viene el quiebre con vos, es más, tuvieron que cambiar el nombre Rumores por Contalo, contalo y de ahí viene mi enojo de por qué yo me quedaba afuera si yo no había dicho nada”.

ssstwitter.com_1749427617899.mp4

Con la voz quebrada por la emoción al recordar un momento junto a su marido Carlos Hlawaczek, quien murió hace un tiempo, Roccasalvo agregó: “Pasaron 20 años, prescribió y vos y yo nos reencontramos en el 2013, arrancamos otra vez con Implacables, estuviste presente en el evento más importante de mi vida, que fue mi casamiento, y seguimos trabajando”.

A su vez, la comunicadora remarcó con indignación: “Seguimos trabajando y nos levantaron con 4.9 porque era poco y ahí seguí yo porque venía de 10 años sin trabajar, vos no pudiste, pero yo necesitaba seguir estando en el medio”.

Carlos Monti.jpg

¿Monti y Roccasalvo volverán a ser dupla en TV?

Por último, Roccasalvo mencionó el momento difícil que pasó Monti tras la muerte de su esposa y advirtió sobre los planes a futuro: “Nunca nos peleamos, después vino todo tu problema personal, nos vimos poco, pero vos y yo, y te lo doy en primicia a vos, vamos a estar juntos nuevamente muy pronto”.