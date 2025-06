Pampito contó el chisme más feo sobre Susana Roccasalvo

Mientras pasaban un clip con todos invitados que estuvieron presentes, el conductor del ciclo reveló un sorpresivo dato sobre Roccasalvo: "Está enojada con nosotros, no nos quiere dar nota. No sé por qué se enojó pero Susana te amamos. Creo que se había enojado cuando contamos las internas con Flor de la V. ¡Te queremos Su!".

Cabe recordar que antes que debutaran Los Profesionales de Siempre, la conductora de Implacables lanzó un picante comentario que dio que hablar: “¡Señores! ¡Soy la mujer más mimada de El Nueve, no hay otra! ¡Sépanlo! El viernes comenzó el otoño y, gracias a toda la gente de promociones que me banca y me da los gustos, ya hoy sábado cambiamos todo y en las pantallas se ven las hojitas (antes había una estética veraniega) ¡Gracias!”.