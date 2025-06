Yanina Latorre cruzó a Mariana Nannis y reveló su insólita actitud

“Escupió mucho para arriba. Me acuerdo que ella salía siempre vestida de Versace. Una vez salió vestida de invierno, estando en verano, diciendo que seguía la temporada de Europa. Se reía de mí, decía que se traía el dentífrico europeo porque los de acá no le gustaban”, expresó Latorre, visiblemente molesta por la actitud con la que Nannis se manejaba entonces en los medios y en la vida pública.

Yanina 1.jpg Yanina Latorre

Yanina Latorre apuntó contra Mariana Nannis

Pero los cuestionamientos no terminaron allí. Yanina recordó también un momento incómodo que vivió personalmente con la mediática, cuando ambas coincidieron en un evento: “Medio que tuve un cruce con ella. Es un personaje que no es gracioso. Decía que se traía desodorantes y dentífricos porque no le gustaban los de acá”. Con estas palabras, dejó en evidencia el rechazo que le generan las declaraciones que en su momento hizo Nannis sobre el país, siempre desde una perspectiva elitista y con tono despectivo.