Yanina Latorre contó por qué Sabrina Rojas tiene que re conquistar a Luciano Castro

“A mí me encantaría que vuelva con Luciano. No va a suceder, pero los amo a los dos. Los dos me caen bien”, comenzó diciendo la panelista de Sálvese Quien Pueda. Tras escucharla, la conductora coincidió:

Sabrina Rojas-Luciano Castro-Yanina Latorre-1.jpg

“Para mí deberían volver, como Mauro Icardi y Wanda Nara. Hay gente que debería estar toda la vida juntas”, cerró Yanina, tajante, sobre la presentadora y el novio de Griselda Siciliani.

Luciano Castro.jpg Luciano Castro y Griselda Siciliani

Sabrina Rojas reveló cómo es el vínculo entre sus hijos y Griselda Siciliani

Sabrina Rojas.jpg Sabrina Rojas

Después de haber sido protagonista de un fuerte escándalo mediático por sus declaraciones sobre Griselda Siciliani, Sabrina Rojas sorprendió con un giro de 180 grados. En una visita reciente al programa Intrusos, la actriz se mostró serena y reflexiva al hablar de la relación entre su ex, Luciano Castro, y la reconocida actriz de Envidiosa. Lejos de los cruces del pasado, hoy asegura que todo forma parte de una historia que ya quedó superada.

Consultada por los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sobre si aún le afectaba que Luciano expresara públicamente su deseo de “envejecer al lado de Griselda”, Rojas respondió con honestidad: “En otro momento, sí, pero decís: ‘Al final, sabía que esto iba a ser así’. Evidentemente, tuvieron una historia y les quedó ese pendiente. Claramente ha sido una historia de amor que, por distintas cosas de la vida, no se han encontrado y se terminaron encontrando”.

Sabrina Rojas.jpg Luciano Castro, Griselda Siciliani y Sabrina Rojas

Sabrina Rojas habló de Griselda Siciliani y la relación con sus hijos

La declaración, que en otro tiempo podría haber estado cargada de resentimiento, esta vez estuvo atravesada por un tono de aceptación. Sabrina reconoció que en el pasado necesitó hacer una “catarsis”, y que cuando explotó “como una bomba”, fue porque necesitaba soltar lo que llevaba adentro: “Con la catarsis que hice, que exploté como una bomba, me di cuenta que sané lo que tenía adentro”, remarcó.

La actriz, que actualmente conduce Pasó en América, dejó en claro que su postura cambió no solo por ella, sino también por el bienestar de sus hijos, Fausto y Esperanza, quienes mantienen un excelente vínculo con Griselda y su hija Margarita, fruto de la relación de Siciliani con Adrián Suar. “Mis hijos la adoran. Adoran a su hija, Margarita, que es una genia por todo lo que cuenta Espe. Me hablan muy bien de ella y se ponen muy contentos cuando van a su casa”, contó emocionada.

Sabrina ROjas hija.jpg

Sabrina Rojas reveló que sus hijos adoran a Griselda Siciliani

Incluso fue más allá y reveló que hoy no tendría problemas en compartir una cena con su ex y la actual pareja de él. “En otro momento, era ‘ni me la traigan’. Y hoy no tengo problemas. Mis hijos la adoran”, reafirmó con total naturalidad.

Más allá del recuerdo de aquellas declaraciones que encendieron la polémica en los medios, Sabrina Rojas reconoció que el paso del tiempo y el trabajo personal la ayudaron a cambiar la mirada. “Evidentemente, (Luciano y Griselda) tuvieron una historia fuerte y se encontraron en la adultez. A veces pasa, está bien y está bueno”, reflexionó.