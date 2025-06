El dolor de Fernanda Vives tras chocar con su auto nuevo

“La amargura que tengo no tiene explicación. Estaba en un semáforo parada y vino uno de atrás y me la puso y me chocó el auto”, narró entre la bronca y la tristeza. A pesar de que el impacto no generó daños estructurales graves, la decepción fue enorme, ya que se trataba de un vehículo nuevo por el que había trabajado mucho para poder comprar.

El conductor del otro vehículo, un joven, reconoció de inmediato su error. “Me bajé indignada, lo agarré al tipo. Un pibe joven, muy amable, reconoció el error. Me dijo que iba hablando por teléfono y que cuando se dio cuenta ya me tenía encima y me pidió disculpas y me dio los papeles”, explicó la actriz, visiblemente molesta por el descuido que provocó el accidente.

Aunque la actitud del otro conductor fue correcta al momento de hacerse cargo, para Vives el mal trago no terminó allí. “Todo lo que quieras, pero yo ahora tengo que comerme el garrón de tener que arreglar el auto y luchar con el seguro”, expresó.

Fernanda Vives 2.jpg Fernanda Vives

La indignación de Fernanda Vives por el choque que sufrió

Además, mostró su fastidio con la falta de responsabilidad al volante. “¡Loco, por qué no tienen un poco de responsabilidad a la hora de manejar! Si manejás no estés con el celular, pelotu...”, lanzó, visiblemente enojada por lo que consideró una actitud irresponsable que pudo haber terminado peor.

Vives, que fue pareja del conductor Tota Santillán —a quien denunció por violencia de género años atrás— y que hoy mantiene un perfil bajo, recibió múltiples mensajes de apoyo en sus redes tras compartir la experiencia. “Y si… hoy definitivamente NO es un buen día para mí, me chocaron el auto NUEVO (aclaro que es nuevo porque me puse a llorar 30 min cuando lo vi chocado YA QUE LO SAQUÉ CON MUCHO ESFUERZO hace 20 días del concesionario)”, escribió, en un mensaje que refleja tanto su dolor como la impotencia de verse involucrada en un accidente evitable.