La durísima frase de Viviana Canosa contra El Trece

En medio de un clima distendido pero intenso, Canosa sorprendió con una serie de declaraciones que expusieron las tensiones internas en su actual espacio televisivo. "Debuté en Canal Trece hace unos meses, al segundo día, Suar y Codevilla me querían echar a la m...", lanzó sin rodeos. Y agregó: "Todos los días hago el programa con los huevos en la garganta para no autocensurarme". Frente a Fantino, insistió con una postura clara: "Libertad de expresión, nada. ¿Sabés lo que es que te llamen y te digan: 'No podés hablar', después de debutar el primer día?".

La conductora reveló que la presión fue inmediata y constante. "El día que yo debuté en Canal Trece, al día siguiente, pidieron mi cabeza y la de Bonelli. No me la venden cambiada", sostuvo con firmeza. En ese sentido, recordó también su salida de América 24, donde explicó que fue ella quien decidió irse, y su fallido pase a La Nación +, donde según sus palabras: “Una semana antes, me dijo: 'Te quedaste sin laburo'”.

Más allá de las denuncias mediáticas, Canosa también hizo referencia a su presente en El Trece: "No me pueden decir que la guillotina no funciona y que hay libertad de expresión porque no la hay". A la pregunta de Fabián Doman sobre si aún temía ser despedida, respondió sin dudar: “No porque tengo este lugar (el stream) y espero que me respeten en el canal. Alguien me salvó el c... y no sé quién, porque yo me iba”.

Canosa 2.jpg Viviana Canosa

La polémica de Viviana Canosa con Tim Ballard

Estas declaraciones se dieron el mismo día en que volvió a ocupar titulares por una controversia internacional. El exagente de la CIA y fundador de Operation Underground Railroad, Tim Ballard, negó públicamente haber mantenido una reunión con la periodista, a pesar de que ella había afirmado en abril haber conversado con él para buscar información sobre el caso de Loan, el niño desaparecido en el norte argentino.

Es que Viviana Canosa había dicho: “Me junté con él [Ballard] porque quiero saber dónde está Loan”. Sin embargo, el exespía y activista declaró a la prensa estadounidense: “Yo no sé nada de esto”, desmintiendo rotundamente cualquier vínculo con la periodista o con la investigación judicial que ella impulsó en Comodoro Py sobre una supuesta red de trata de personas.