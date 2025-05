La separación de Viviana Canosa: qué pasó con el padre de su hija

La primera separación llegó en 2018, después de varios meses de tensiones. Pero no fue el final definitivo. Ambos intentaron darse una nueva oportunidad: retomaron la relación, pero decidieron vivir en casas separadas, intentando preservar el vínculo desde un lugar diferente. Fue un intento maduro y esperanzado de continuar, pero las diferencias persistieron. En 2019, la separación se volvió definitiva y sobrevino el divorcio.

“El amor no se terminó, pero no pudimos convivir”

En una entrevista con Infobae, Viviana Canosa fue sincera al hablar sobre lo ocurrido. Aseguró que el motivo de la ruptura no fue la falta de amor, sino las marcadas diferencias en sus estilos de vida. “Cuando uno tiene un hijo, tiene que ser su mejor versión”, expresó. La periodista reconoció que la convivencia se volvió difícil y que, aunque se querían, no lograban adaptarse a las necesidades del otro.

canosa.png

“Uno no deja de amar de un día para el otro”, dijo. “Pero el amor, a veces, no alcanza”. En su caso, lo que comenzó como una relación sólida terminó quebrándose por cuestiones cotidianas e incompatibilidades que el afecto no pudo resolver.

En una entrevista con revista Gente, Canosa había sido clara acerca de qué causaba cortocircuitos en la pareja durante la vida de a dos cuando aún estaban juntos. “Todas las noches dormimos juntos y hacemos vida de familia, pero el tema es durante el día. Él tiene una fobia terrible con el desorden y a mí nada me gusta más que ser desordenada. Tengo dos perras y él no entiende mi nivel de locura y amor con ellas”, había revelado la periodista.

Una herida que llevó tiempo sanar

Más allá de lo cordial que fue la separación, el proceso no fue fácil. En una entrevista reciente, Canosa confesó que le costó cinco años recuperarse emocionalmente. “Sentía que había sido el amor de mi vida”, reconoció. La decisión de separarse fue dolorosa, pero inevitable.

A pesar del dolor, ambos priorizaron el bienestar de su hija Martina y han mantenido desde entonces una buena relación como padres. Para Canosa, el vínculo con su hija fue un motor que la ayudó a salir adelante.

Vivana Canosa 1.jpg

Un amor que fue intenso, pero no eterno

Seis años después del comienzo de su crisis, la historia de amor entre Viviana Canosa y Alejandro Borensztein continúa despertando interés por lo que significó: un vínculo fuerte, sincero, pero que no logró resistir las exigencias de la vida cotidiana.