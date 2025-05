El triste sueño que tuvo Lucia dentro de la casa de Gran Hermano

"Yo pensaba bastante en el afuera, más que nada en Lauti. Era un tema que me tenía bastante preocupada y pensaba qué pasará. Me acostumbré tanto a estar a dentro que a veces decía "ah, tengo una vida afuera". A veces soltaba y no me preocupaba pero este último tiempo empecé a soñar cosas feas con Lauti", relató la ex GH.