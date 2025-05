Viviana Canosa en problemas: quiénes son los famosos que le iniciarán acciones legales

La crisis en torno a Viviana Canosa no da tregua . Lejos de estabilizarse, su situación tanto en la televisión como en los tribunales parece hundirse cada día más. En las últimas horas, la conductora no solo sufrió un derrumbe estrepitoso en el rating, sino que además enfrenta la posibilidad concreta de ir directamente a juicio con varias figuras del medio.

Al principio, la polémica le reportó algo de rating. El escándalo siempre vende, y Canosa supo capitalizar esa atención inicial. Sin embargo, como dice el dicho popular, la mentira tiene patas cortas, y rápidamente la audiencia comenzó a darle la espalda. El público que se había sumado atraído por el morbo y la indignación por la denuncia falsa no tardó en huir, provocando una caída abrupta y casi sin retorno en los números de su ciclo en El Trece.

Lejos de revertir la situación, el programa de Canosa se enfrenta a un panorama aún más oscuro. Este lunes el programa de Viviana Canosa se estrelló, quedó tercera entre los canales de aire y quinta si se suman las señales de noticias según detallaron las fuentes especializadas en medición de audiencias. Mientras tanto, Jorge Rial, con su Argenzuela por C5N, se ubicó cómodamente en el segundo lugar, dejando a Canosa lejos de cualquier pelea competitiva por la audiencia.

Vivana Canosa 2.jpg Viviana Canosa

El rating abandonó a Viviana Canosa

Incluso en el pico más alto de su emisión, la conductora no logró superar los 2 puntos de rating, alcanzando apenas 1,6 puntos. Esto la ubicó por debajo no solo de C5N, sino también de América TV y TN. Pero lo más alarmante es que ese ya pobre 1,6 no fue el piso: la curva siguió descendiendo, mostrando que el público sigue castigando duramente a Canosa por el episodio que protagonizó y que, según los números, la dejó prácticamente al borde del abismo mediático.

A este combo explosivo se le suma el hecho de que fue denunciada incluso por el propio Javier Milei, lo que generó especulaciones en torno a un posible repunte de audiencia. Sin embargo, los datos fríos dejaron en claro que eso no ocurrió, agudizando la debacle y poniendo en duda su continuidad en la pantalla de El Trece, donde ya se habla de que sus días podrían estar contados.