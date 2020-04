"Le dijo pelotudo tres veces. ¿No estuvo reiterativo? Muy boca sucia", insistió Valdés entre risas. "¿A usted le parece? Es mi ex marido, no puedo hablar de él, pero sé que lo que hace, lo hace con una dignidad que Tinelli debería envidiar", disparó Canosa en alusión al padre de su hija.

"De verdad se lo digo. Puedo compartir o no con Alejandro Borensztein, pero tiene el culo muy limpio, otros no pueden decir lo mismo y de eso estoy orgullosa", sentenció Viviana con una sonrisa y dio por finalizado su programa.

Aunque la columna de Borensztein fue publicada el 21 de marzo con motivo del traslado de Tinelli a Esquel, horas antes de que se decrete la cuarentena obligatoria, este lunes se reflotó el tema debido a que el conductor hizo un duro descargo contra el Grupo Clarín en diálogo con Luis Novaresio, luego de que el portal publicara una titulada: "Denuncian que Marcelo Tinelli se hizo llevar una valija a Esquel en un avión privado que figuró como 'vuelo humanitario'".

"Nosotros viajamos 12 horas antes de que la cuarentena fuera dictada como muchos otros argentinos que fueron a un lugar con un poquito más de verde. Si alguno se ha puesto mal por eso, le pido disculpas. Si algunos se molestó por eso porque yo integro la mesa del hambre del gobierno de Alberto, le pido realmente disculpas. Pero con mi familia jamás violamos la cuarentena", dijo Tinelli ayer en diálogo con radio La Red. "Ahora dicen que hubo una valija de ayuda humanitaria. Nosotros estamos haciendo un tratamiento con mi hija y lo único que hicimos fue pedir los medicamentos a Buenos Aires y pagamos un taxi aéreo que lo trajo hasta Esquel. Nunca hubo vuelo humanitario ni nada que se le parezca", añadió.

"Me parece muy raro este ataque sistemático siempre del mismo medio y con mentiras. Alejandro Borensztein, al que admiro profundamente, me trató dos veces de pelotudo. Ahora yo si voy a decir el titular 'Para mi, Clarín miente'. ¿Clarín miente? Si, hoy lo pongo yo", dijo enojado el animador.

"A veces no hay pelotudez que por bien no venga. Seguramente gracias a este pelotudo se salvaron muchas vidas. Creo que cuando termine la epidemia deberíamos hacerle un homenaje y posiblemente hasta un monumento. El monumento al pelotudo. Sin embargo, este tipo no sirve para llevarse el trofeo del Pelotudo del Año. Televisivamente hablando garpa mucho más que el ganador sea un pelotudo famoso y no que lo gane cualquier pelotudo. Si vamos a hacer un programa de televisión, lo vamos a hacer bien", había escrito Borensztein en alusión a Tinelli en marzo.

"Obviamente, antes de que me lo diga, amigo lector, yo se que usted y muchísima gente está pensando que el premio al Pelotudo del año se lo lleva Tinelli por insistir en seguir jugando la Superliga cuando el planeta ya había suspendido todas las competencias deportivas y por irse a Esquel en el mismo momento en que el Presidente declaraba la cuarentena e instaba a la población a quedarse en su casa. Calma", agregó.

