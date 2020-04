Tinelli: "Clarín miente, me tratan de pelotudo hace años"

Así como hoy lo defienden a Jonatan Viale, le mando un beso grande a Jonatan porque está muy feo decir las cosas que se dicen, pero me parece que tratar de pelotudo a una persona no está bueno", insistió Tinelli, luego de hacer alusión implícita y condenar el tuit que replicó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el que se descalifica al periodista de A24 (tildándolo de "gordito lechoso"), por sostener que el mandatario sostiene la cuarentena porque le dan bien las encuestas.

"Decir que violé la cuarentena, cuando nunca la violé. Nosotros viajamos 12 horas antes de que la cuarentena fuera dictada como muchos otros argentinos que fueron a un lugar con un poquito más de verde. Si alguno se ha puesto mal por eso, le pido disculpas. Si algunos se molestó por eso porque yo integro la mesa del hambre del gobierno de Alberto, le pido realmente disculpas. Pero con mi familia jamás violamos la cuarentena y sigo trabajando desde acá, sigo con la ayuda social con mi fundación todos los días y ayudando mucho, fundamentalmente a los curas villeros, trabajando también en todo lo que es la AFA, la Súper Liga y con mi empresa, con la vuelta del programa (Showmatch)", manifestó en comunicación telefónica desde Esquel.

"Me parece muy raro este ataque sistemático siempre del mismo medio y con mentiras. Nunca violé la cuarentena. Ahora dicen que hubo una valija de ayuda humanitaria. Nosotros estamos haciendo un tratamiento con mi hija y lo único que hicimos fue pedir los medicamentos a Buenos Aires y pagamos un taxi aéreo que lo trajo hasta Esquel. Nunca hubo vuelo humanitario ni nada que se le parezca", recalcó Tinelli, sin especificar el nombre de la medicina ni el motivo de su ingesta.

"No entiendo por qué la saña permanentemente del mismo medio. No es justo, eso era lo que quería aclarar", remarcó. "Vuelo humanitario es para otras cosas, lo paga el Estado, es para pacientes. Nunca se requirió vuelo humanitario en absoluto", insistió. "Que sigan diciendo eso es una mentira absoluta. Es el mismo medio el que vuelve otra vez a instalar una noticia, me parece que no está bueno mentir con que uno violo la cuarentena, ni está bueno mentir con esto, me parece muy injusto todo esto. No lo entiendo. Es como si yo me pusiera hablar de las denuncias que tiene Clarín en su contra que no terminaría el día. Me parece muy fuerte. Ya lo he hablado una, dos, tres veces. No lo entiendo", subrayó. "No sé si estoy caliente, estoy decepcionado", reconoció.

"El primero que habló de violar la cuarentena fue el Grupo Clarín, lo puso en sus páginas a través de una nota del periodista Gonzálo Abascal. Después Alejandro Borensztein, al que admiro profundamente, me trató dos veces de pelotudo. Yo no abandone nada. Yo tranquilamente podría estar en Buenos Aires por mi rol de comunicador, con mi carnet de periodista profesional estoy dentro de los exceptuados", comentó antes de recordar que en el año 2006 también sufripo un ataque sistemático de los medios que integran el Grupo Clarín.

"Me parece que seguir mintiéndole a la gente de esa manera no está bueno", dijo antes de retomar una frase célebre del expresidente Néstor Kirchner que marcó la histórica pelea del Kirchnerismo con el multimedio que comanda Héctor Magnetto. "Ahora yo si voy a decir el titular 'Para mi, Clarín miente'. ¿Clarín miente? Si, hoy lo pongo yo", disparó.

"Como esto se amplifica en las redes sociales con los trolls, no está bueno. Yo no hice nada malo, insisto: vuelvo a pedir disculpas si alguno le molestó. Como tantos otros que en algún momento dijeron, dónde, teniendo tantos hijos, tener un poquito más de verde, estoy acá. Pero realmente estoy trabajando todos los días, me levanto a las 8 de la mañana como si estuviera trabajando en mi departamento en Buenos Aires", agregó.

Consultado sobre la posibilidad que esta crisis con la empresa haga peligrar la nueva temporada de Showmatch, Tinelli expresó: "No lo sé. Hoy un amigo importante me dijo 'Che, ¿no querrán que no estés más en el canal?'. No lo sé, la verdad es que lo desconozco. Por ahí puede ser, me sigue sorprendiendo. Yo soy periodista y podría haber hecho un montón de cosas t nunca me ocupé de las denuncias que tuvo Clarín a lo largo de los años. Siempre respeté a todos los directivos del grupo. Soy una persona muy fiel y dedicada al grupo, entonces me parece absolutamente injusto. Si me quieren decir algo, sería bueno que me digan: 'Flaco, no queremos que empiecen, no queremos que trabajen más con nosotros. Pero no me gusta suponer, espero que alguien levante un teléfono y me diga", señaló dejando en claro que se siente traicionado. "Con Adrián (Suar) y Pablo Codevila tengo la mejor, pero me sorprende el ataque sistemático del multimedio. No es que levantan un teléfono y me preguntan 'Marce, ¿qué pasó? ¿Cómo fue lo de la valija? Lo preguntás antes, no salís a atacar", añadió.

"El avión llegó sin pasajeros y con la sola misión de traer desde Buenos Aires una valija destinada a Tinelli. Lo controversial del caso es que el avión privado, una aeronave de la empresa Buenos Aires Fly, con la identificación LV-BAW procedente del Aeropuerto Jorge Newbery aterrizó en el aeropuerto cordillerano como “vuelo humanitario” autorizado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Supuestamente, la valija contenía “medicamentos” . Algunas versiones aseguran que la información que recibió el jefe del Aeropuerto esquelense fue que portaba “reactivos para la realización de testeos por la pandemia”. ", dice la nota de Clarín que enfadó a Tinelli.

"Como consecuencia de ello, el jefe del aeropuerto Luis Alberto Cavero realizó la denuncia correspondiente a las autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria(PSA), la que la derivó al juez federal de Esquel Guido Otranto, el mismo que actuó en la primera parte de la investigación del caso Maldonado hasta que fuera desplazado", agregó Gonzalo Abascal en su artículo.

"Ya desde su llegada a Esquel, Tinelli provocó polémica y hasta repudio en las redes sociales de parte de habitantes de Esquel y de todo Chubut. Es que arribó con su esposa Guillermina Valdéz, los hijos de esta y sus hijos Lorenzo y Candelaria dos horas antes que el presidente Alberto Fernández decretara la cuarentena obligatoria. Dijo en esa oportunidad “que era vecino de Esquel y que por lo tanto era legítimo que venga a pasar la cuarentena en su campo”. Las declaraciones fueron, al menos, dudosas: Tinelli no figura en el padrón de la ciudad cordillerana y nunca fue a votar a la misma. Además, se lo acusaba de contar con información privilegiada, aprovechando su vínculo con el presidente. Tinelli forma parte de la comisión por el hambre que creó Fernández. Ahora aparece este vuelo al menos “misterioso”, una valija cuyo real contenido se desconoce y un vuelo que se hizo pasar como “humanitario” cuando en realidad estaba destinado a un particular", añade el periodista de Clarín sobre el final de la nota.

