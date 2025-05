Viviana Canosa explotó contra Horacio Cabak y lo acusó de "enseñar a enterrar guita negra" y "bragueta baja"

La conductora de El Trece no dudó en hablar de su colega de La Nación+ y lo destrozó, haciéndole todo tipo de acusaciones.

Viviana Canosa volvió a estar en el centro de la escena mediática luego de apuntar duramente contra Horacio Cabak por sus dichos sobre Sofía Clérici. La conductora de El Trece no se guardó nada y aprovechó su programa para cuestionar con dureza al exmodelo y actual panelista de La Nación+, luego de que este se burlara en su segmento de noticias de la figura involucrada en el escándalo con Martín Insaurralde.

La periodista apuntó directamente contra el doble discurso que, según su mirada, evidencia Cabak cuando habla de temas de ética. “No te hagas el gracioso, Cabak, porque... si alguien dice lo que hace Cabak, es Clérici. Me revienta a los tipos que boludean y bardean a las minas por televisión cuando no tienen el trasero limpio”, disparó.

El malestar de Canosa se centró no sólo en los dichos de Cabak hacia Sofía Clérici, sino también en el tono con el que los expresó, que para ella demuestra una actitud machista e hipócrita. “No te hagas el gracioso porque quedan muy mal. Ustedes que están enseñando cómo enterrar la guita o esconder la guita negra”, agregó, en una crítica que también pareció englobar a otros integrantes del canal de noticias donde trabaja el exmodelo.

Viviana Canosa 2.jpg Viviana Canosa

La dura acusación de Viviana Canosa contra Horacio Cabak

Además, fue más allá al invitarlo, irónicamente, a “pelearse con el poder en serio”, sugiriendo que sus ataques se dirigen siempre a blancos débiles, pero nunca se atreve a cuestionar estructuras reales de poder o a quienes detentan cargos. Lo tildó de “culo sucio” y subrayó que su discurso moralista no tiene legitimidad por su propio historial mediático.

Por ahora, Horacio Cabak no ha respondido públicamente a los dichos de Canosa, aunque no sería extraño que lo hiciera próximamente. Lo que está claro es que la disputa entre ambos no es nueva y que este episodio parece haber reavivado viejas tensiones entre dos figuras con una larga historia en la pantalla chica.