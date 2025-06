El palazo sin filtro que Sabrina Rojas le dio al Lechuga Liñares: "No califica de ex"

"Soltera de nuevo. Intenté estar de novia, pero me duró poco. La palabra 'separación' es un montón en un vínculo de poquitos meses. Estoy sola. No quiero ningunear el vínculo que tuve, que fue precioso mientras duró, pero la palabra 'separada' es para cuando tenés una relación de años", rompió el silencio Rojas en diálogo con Infama.

Además, aunque no quiso minimizar el vínculo, dio a entender que no tenían la etiqueta de novios ni mucho menos: "'Expareja' me parece un montón: es un chico que conocí, con quien la pasé bien, que hubo intención de que todo fuera lindo, pero no se pudo. Habré estado dos meses… no sé si eso tiene título".

"Tal vez me equivoque mil veces más, pero voy a tener vínculos que quizás duren un año, una semana… el tiempo que me haga sentir bien. Voy a disfrutar. Lo único que me queda es decir: 'qué lindo la pasé estos dos meses'", sentenció.

Yanina Latorre opinó sobre Sabrina Rojas y Luciano Castro

Después de conocerse que Sabrina Rojas le puso punto final a su relación con Lechuga Liñares, Yanina Latorre fue contundente al opinar. Todo comenzó cuando Ximena Capristo expuso su deseo sobre la conductora de Pasó en América: “A mí me encantaría que vuelva con Luciano. No va a suceder, pero los amo a los dos. Los dos me caen bien”.

Tras escucharla, la conductora coincidió: “Yo soy fan de la pareja. Cuando se separó, le mandé a ella una foto de un portal y le dije ‘decime que es mentira’”, dijo. Y Ximena acotó: “Lo que pasa es que estuvieron muchos años y hubo muchísimos años de amor y tienen dos bellezas de niños”.

“Para mí deberían volver, como Mauro Icardi y Wanda Nara. Hay gente que debería estar toda la vida juntas”, cerró Yanina, tajante, sobre la presentadora y el novio de Griselda Siciliani.