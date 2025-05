Sabrina Rojas rompió el silencio tras su separación con Gabriel Lechuga Liñares, su ex novio

Sabrina Rojas 1.jpg El mensaje de Sabrina Rojas

Sabrina Rojas rompió el silencio tras su separación

En sus historias de Instagram, la modelo publicó una selfie en la que se la ve relajada, con ropa cómoda y sin maquillaje, acompañada por una frase que resumió su estado actual: “Llegué a los 45 con alta autoestima, poca paciencia, comprobando que mi intuición nunca falla y con gran capacidad de disfrutar. Estoy en condiciones de decir que me voy perfeccionando”. Ese mensaje se suma a otro que había escrito para su cumpleaños, y que ahora cobra otro sentido: “Hola, 45. Llegaste y no me agarrás desprevenida... Me miro al espejo y me digo: ‘¡Mirá lo bien que estás!’ (en mil sentidos)”.