La nueva separación de Sabrina Rojas: por qué dejó a su novio

Acto seguido, Yanina Latorre agregó: “La crisis empezó porque Flor Parisé, Lechuga y su hijo se llevan muy bien. Ella (Parisé) es muy metida en la relación, es tóxica”. La relación entre Liñares y su ex sería tan buena que, en una suerte de ritual anual, la familia realiza un viaje juntos. “Se fueron de vacaciones una semana Lechuga, Flor y el hijo, porque una vez al año se van los tres para que el chico esté con los dos. No pasa nada entre ellos, y eso Sabrinita no lo entendió”, explicó la panelista.

image.png

Ahí, en ese punto delicado donde la paternidad se cruza con la nueva vida amorosa, pareció fracturarse la breve historia entre Sabrina y Lechuga. Quizás en una mezcla de celos, falta de confianza o tal vez una incompatibilidad de tiempos y afectos. Mientras tanto, la actriz decidió no pronunciarse en sus redes sociales ni hacer comentarios al respecto. A pesar de esta situación, la modelo y el empresario aún continúan siguiéndose en redes sociales, lo que deja la puerta abierta a una posible reconciliación.

La breve historia de amor de Sabrina Rojas con Lechuga Liñares

Un mes atrás, Sabrina Rojas había compartido una tierna foto con Lechuga Liñares en sus redes sociales. Rompiendo con el perfil más reservado que había mantenido en los últimos meses, la modelo sorprendió a sus seguidores con una imagen en la que aparecía junto a su nueva pareja.

“Él es magia”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con un emoji de corazón blanco. La foto la mostraba sonriendo frente a cámara mientras su pareja la besaba en la mejilla.

Sarbina ROjas.jpg Sabrina Rojas

La publicación no pasó inadvertida. Lejos de ser una simple imagen romántica más, se convirtió en una declaración pública de afecto, dejando atrás su conflictiva separación de Luciano Castro. Con esta foto, la conductora dejó entrever que la relación con Gabriel Liñares avanzaba firme, más allá de si el vínculo se terminaba de definir como un noviazgo o no.

Como extra, a principios de mes, al cumplir 45 años, Rojas compartió una profunda reflexión. “¡Hola, 45! Llegaste y no me agarrás desprevenida”, comienza el texto que publicó en su cuenta de Instagram, acompañado por una sensual foto suya en primer plano. Cabello suelto, mirada firme y un vestido negro escotado: así se mostró, sin filtros, pero cargada de seguridad. “Con cada año me siento más grande… pero no de edad, de amor propio y disfrute”, agregó.

No necesitó una gran producción ni una celebración masiva. Bastaron algunas palabras sinceras y una selfie frente al espejo, con el texto: “¡Hola 45! Feliz cumple para mí”. En otra historia, fue aún más clara con su estilo: “Como sabrán, no hay festejo. Pues odio ser anfitriona. Ya con los saludos y un almuerzo con mis hijos, soy inmensamente feliz”, escribió sobre fondo negro.