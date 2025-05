Fernando Gago reaparece con una noticia inesperada tras su abrupta salida de Boca

El entrenador, que desde su alejamiento del club no hizo declaraciones públicas ni apareció en medios deportivos, fue mencionado en el posteo que realizó Laffitte para anunciar la llegada del bebé. En el mensaje, expresó el profundo deseo de ambos por formar una familia y celebró la llegada del embarazo como un milagro tras momentos difíciles que vivieron como pareja.

La vida personal de Gago, habitualmente reservada, recobra protagonismo en medio del cierre de una etapa profesional turbulenta. La llegada de un hijo representa un nuevo comienzo, incluso fuera de los límites del deporte. Mientras los dirigentes de Boca ultiman detalles para confirmar a su próximo DT, Gago enfoca su presente en lo familiar, esperando a su tercer hijo con la tranquilidad de quien atraviesa un proceso de sanación emocional y renovación.

El lado personal, en contraste con una etapa deportiva compleja

El anuncio del embarazo se da en un momento de transición para Gago, que aún no definió completamente su desvinculación contractual de Boca. Aunque ya pasaron 23 días desde su renuncia, todavía no se firmó la rescisión del contrato, que estaba vigente hasta diciembre de 2025. Este punto no es menor: Boca necesita cerrar ese capítulo legal para poder oficializar al nuevo entrenador, algo que todavía está en discusión dentro del Consejo de Fútbol del club.

Gago asumió la dirección técnica del Xeneize en septiembre de 2024 y su ciclo se extendió por apenas seis meses, en los que el equipo alternó buenas actuaciones con resultados irregulares. La derrota en el Superclásico ante River en los cuartos de final de la Copa de la Liga fue el golpe final que precipitó su salida. Desde entonces, se mantuvo completamente alejado del foco mediático, y su única aparición pública fue a través de las redes sociales de su pareja.

Un nuevo comienzo

Aunque todavía no hay indicios concretos sobre cuándo ni dónde volverá a dirigir, todo indica que Gago se tomará un tiempo antes de regresar al ruedo profesional. Su reciente paternidad en camino y la necesidad de cerrar su ciclo con Boca marcan una pausa lógica en su trayectoria como técnico, luego de tres experiencias consecutivas: Aldosivi, Racing y el club de La Ribera.

Mientras tanto, la familia que forma junto a Laffitte se expande con alegría. Según reveló ella misma en su mensaje, el bebé será recibido por un entorno familiar numeroso y afectuoso, donde lo esperan cinco hermanos, abuelos y tíos. “Papá y mamá ya te están cuidando y dando todo su amor”, escribió, cerrando una publicación que rápidamente recibió miles de interacciones en redes.