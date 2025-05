Espectáculos La Mañana Yanina Latorre La polémica frase con la que Yanina Latorre describió a la China Suárez

Cómo acostumbra, la panelista opinó acerca de la actriz y lo hizo en malos términos y con un controversial criterio.







Yanina Latorre utilizó una polémica y popular frase para referirse a China Suárez de manera despectiva, mientras analizaba un tape sobre los escandalosos romances que tuvo la actriz que a lo largo de su vida se involucró con Nacho Viale, Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña, Rusherking, Franco Colapinto y Mauro Icardi.

“Hoy el abogado de la China me amenazó con 40 juicios. ¿Por qué? ¿Por pensar que es mala? ¿Por pensar que es amoral porque no me gusta lo que hace?”, comenzó diciendo la conductora de Sálvese quien pueda en América TV.

Y continuó: “Yo opino de todo lo que se publica. Yo no me metí en la casa de la China. No tengo fotos de adentro, nunca le publico a los hijos, no le metí un drone, no inventé nada”.