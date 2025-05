La tremenda pelea de Sabrina Rojas con Flor Parise, la ex de su novio: "Tóxica"

La actriz, en pareja con Gabriel Liñares, le habría hecho un planteo a su novio por el vínculo que mantiene con su ex

Sabrina Rojas se animó y volvió a encomendarse a un nuevo amor después de la separación hace unos años con Luciano Castro y el amorío con el Tucu López. Pasado pisado para la mediática que hace un mes confirmó en sus redes sociales el vínculo amoroso con Gabriel Liñares, el ex de Flor Parise, la actual novia de Karina Jekinek.

Y si bien es cierto que en su momento dijo estar arrepentida de haberlo comunicado, ya que desde hace tiempo eligió bajarse un poco el perfil en medio de la nueva relación de su ex pareja con Griselda Siciliani, no pudo evitarlo. Ahora volvió a quedar en el ojo mediático, pero relacionado a su nuevo novio, ya que habría tenido un tenso cruce con la ex pareja de él.