Por qué Sabrina Rojas se arrepiente de haber blanqueado su nuevo romance

“ La verdad es que después del posteo me arrepentí" , relató Sabrina en el programa "Pasó en América" y reforzó su declaración: "Porque quise hacerle un mimo a él, pero después se termina hablando de él, se muestra la cara y esa es la parte que uno no registra en el momento de la emoción".

Sabrina Rojas-Lechu.jpg

Sabrina Rojas reveló qué le dijo a sus hijos sobre su nuevo novio

Sabrina Rojas atraviesa un nuevo capítulo en su vida amorosa y, aunque intentó mantenerlo en reserva, no pudo escapar a la voracidad de los medios y terminó confirmándolo. La conductora y actriz blanqueó que está saliendo con Gabriel Liñares. En ese sentido, ahora reveló como fue la charla que mantuvo con sus hijos donde les contó al respecto.

Es que a un año y cuatro meses de ponerle punto final a su noviazgo con Tucu López, la ex esposa de Luciano Castro volvió a apostar al amor y a hacerlo público en sus redes sociales y en su programa de televisión, y si bien reveló que su relación aún no tiene título, tanto Esperanza como Fausto ya conocen de su existencia.

Los hijos de Sabrina Rojas ya saben de su relación con Lechuga

La mediática volvió a apostar al amor con un empresario al que lo conocen por el sobrenombre de Lechuga, con quien ella misma compartió una foto en sus redes sociales para blanquear el vínculo del cual se sospechaba hace unas semanas.

Ahora, intrigada por el fin de semana amoroso de Sabrina en un lujoso hotel porteño, Natalie Weber le preguntó cuál fue el promedio de intimidad, y Rojas contestó poniéndole humor a la respuesta: “¿Promedio diario? Somos personas llegando a los 50. Pero calidad 1000. 10/10. Sino no estaría presentando nada”.

Sabrina ROjas hija.jpg

En ese marco, Rojas contó por qué visibilizó el incipiente vínculo en Instagram: “Subí la foto porque yo ya tengo casi 45 años y hago lo que siento. Todavía no está el título. Ni él me pidió ser su novia, ni yo le pedí que sea mi novio. Para mí eso se pide, no se da por sentado. Quiero que me pida”.

Luego, Weber insistió en el tema y le consultó: “¿Tus hijos te preguntaron por él?”. Y Sabrina comentó: “A mis hijos les conté que hay un chico que me gusta. Nada más. Y ellos me preguntaron si me iba a poner de novia. Les dije que no sabía, que ojalá. Ya les estoy tanteando el terreno. Pero falta un montón para que se los presente”.

Antes de cerrar el tema, Sabrina Rojas contó que ella tampoco conoce al hijo del hombre en cuestión, dueño de un bar ubicado en Palermo y en donde se conocieron.

Quien es el nuevo novio de Sabrina Rojas

La pareja de la actriz es un empresario de la noche llamado Gabriel Liñares, pero conocido como Lechuga. Tiene un bar y un boliche y estuvo casado con Flor Parise, actual novia de Karina Jelinek y con quien tiene un hijo de 11 años.

La noticia generó sorpresa, ya que Rojas había optado por mantener a su nueva pareja lejos del foco mediático, tras experiencias complicadas con ex como Luciano Castro y el Tucu López