Sabrina Rojas contó detalles sobre su nuevo y sorpresivo romance

Todo comenzó cuando Ángel de Brito mostró fotos de Rojas en un festival junto a un hombre, lo que la obligó a dar algunas explicaciones. Aunque inicialmente intentó esquivar las preguntas, terminó confirmando que está conociendo a alguien y que no tiene intenciones de esconderse. “Es muy reciente”, expresó la exesposa de Luciano Castro, dejando en claro que aún no quiere apresurarse a definir el vínculo.

La conversación continuó con el panel indagando sobre la identidad del hombre en cuestión. Yanina Latorre, siempre filosa, aseguró tener información y, tras enviarle un mensaje a Sabrina, confirmó que la actriz sabía perfectamente de quién se hablaba. “Sí, sí”, respondió ella, con una sonrisa, sin querer entrar en detalles.

Sin embargo, más allá de los rumores, Rojas dejó en claro que aún no está en una relación formal. “No estoy para confirmar nada. Pero tampoco tengo ganas de esconderme”, dijo, asegurando que por ahora solo está conociendo a esta persona y que no quiere adelantarse a algo que podría o no consolidarse.

Sabrina Rojas 2.jpg Las fotos de Sabrina Rojas y su nuevo amor

Una vida amorosa sin etiquetas y con total libertad

Tras su separación de Luciano Castro y su posterior relación con el Tucu López, Sabrina Rojas ha adoptado una postura más relajada respecto a su vida sentimental. “Estoy saliendo mucho. Estoy muy nocturna, me hago cargo. Estoy cuasi adolescente”, reconoció entre risas.

Cuando De Brito le preguntó si este nuevo romance había tenido más de tres encuentros, ella no dudó: “Tres salidas”, confesó. Sin embargo, rápidamente aclaró que la relación aún es muy reciente y que podría no prosperar. “Puede ser que mañana no nos veamos más. ¡No me espanten a la gente!”, bromeó, dejando entrever que aún no está lista para asumir un compromiso más serio.

A pesar de la insistencia de los panelistas, Sabrina se mantuvo firme en su postura de no dar nombres ni entrar en detalles sobre su nuevo vínculo. Lo que sí dejó en claro es que está disfrutando esta etapa de su vida con total libertad, sin presiones y sin la necesidad de ocultar lo que está viviendo.