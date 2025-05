El supuesto amante de Lourdes Sánchez rompió el silencio y se refirió a los rumores de infidelidad

Sin embargo, también reconoció el impacto emocional que le generó la difusión de la noticia: "Estoy en shock, la verdad. No sé mucho qué decir... Es todo una gran locura. No sé qué hacer. Estoy ahí hablando, viendo qué medidas tomar, porque me parece un montón", expresó la conductora, dejando en claro que por el momento no ha tomado ninguna decisión judicial, aunque no descarta hacerlo.

Lourdes 2.jpg Lourdes Sánchez

Qué dijo el supuesto amante de Lourdes Sánchez

Por su parte, Ramón Vegas, quien se convirtió en el inesperado protagonista de la polémica, salió al cruce de los rumores mediante una serie de audios que se filtraron en redes sociales, en los que negó categóricamente cualquier tipo de romance con Sánchez. "Pues sí, menudo quilombo se ha montado, pero vamos que tú ya me conoces bien, no existe nada entre Lourdes Sánchez y yo. Nos conocemos, nos llevamos muy bien, ella trabajó con nosotros y hemos salido muchas veces de fiesta cuando ha venido con Fabián", explicó el empresario, en alusión a Chato Prada.

"Tenemos una relación de amistad muy buena. Yo tengo aquí mi vida, tengo mi pareja, tengo todo y no existe ningún círculo amoroso con ella, o sea, es una invención todo y es plenamente falso", sentenció Vegas, visiblemente molesto con la situación que, según afirmó, lo tiene "estresadísimo" por la catarata de mensajes en redes. "Esto es espuma, se apaga solo", remató, buscando ponerle punto final a la controversia.