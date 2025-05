Fernanda Iglesias reveló cuál fue el peor compañero que tuvo en televisión

Sin rodeos, la panelista aseguró que esta persona era Fabián Doman , con quien ella trabajó en 2016 en Nosotros a la mañana. "No es que me maltrató al aire aunque un poco sí. Me parece que Doman es mala persona. Me hizo una trastada el peor día de mi vida y eso no se lo perdono", aseguró Iglesias.

image.png

Finalmente, cuando le preguntaron por Roberto Pettinato, a quien ella acusó de haberla acosado, Iglesias dijo que, a pesar de eso, tenía un peor concepto de Doman.

Las declaraciones de Fernanda Iglesias sobre Pepe Ochoa

Alfredo Casero estalló de furia durante su visita a Tremenda mañana y decidió abandonar el estudio a los gritos. Luego revelaron que una de las personas que lo molestaron fue Pepe Ochoa, lo que causó un cruce entre él y Fernanda Iglesias.

Al hablar de lo sucedido en Bondi Live, la periodista no lo dudó y apuntó sin filtros en Puro Show contra el suricata: "Me da bronca, por qué finalmente el show le sirve a Pepe Ochoa".

image.png

Pero eso no fue todo, ya que Fernanda Iglesias continuó indignada: "Porque Pepe vive de eso, también genera contenido y todo, pero le sirve mucho más el escándalo que Casero diga algo interesante". Y cerró: "Me da bronca que Casero le arme contenido".

Lejos de esquivar la polémica, el panelista de LAM respondió al aire: "A mí no me sirvió nada, primero porque no saque un rédito de eso. Ponele que si quiero tener un escándalo haría otro tipo de cosas", y agregó: "No me dedico a eso y no lo hago. Cuando vos te fuiste de acá (LAM) me dio mucha pena".

"Ella me peleaba a mí y yo cerraba el cu... porque se el momento que ella estaba viviendo", continuó Pepe Ochoa y sumó sobre Fernanda Iglesias: "Te fuiste por la puerta chica en un programa donde todos te querían. La que vive de quilombos sos vos". Por último, el suricata de América TV cerró filoso: "Igual Fer te quiero, vayamos a comer, yo pago porque me dijeron que sos rata con la propina".