María Belén Ludueña se largó a llorar en vivo de nuevo en su programa y realizó una emotiva confesión

"Amalia, tenés información muy mala. A vos te gusta hacer lío y está todo bien, pero no hay manera que te hayan dicho eso", dijo el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Toda la información se guarda, hay un montón de delitos que se esclarecen", agregó más adelante.

Acto seguido a esta pelea, la conductora María Belén rompió en llanto y confesó una particular situación que está atravesando.

En ese momento, Ludueña compartió en vivo un mensaje que había recibido de su pareja. "Sé que su rol es provocar y lo entiendo", decía el texto del mandatario que le envió en relación a la actitud de Díaz Guiñazú. A corazón abierto, la conductora expresó: "El jefe de Gobierno es mi marido, las campañas políticas son durísimas".

En ese marco, Ludueña también se refirió a su situación personal. "Yo en lo personal estoy pasando momentos muy difíciles porque estoy buscando convertirme en mamá, eso dificulta un montón las cosas", confesó visiblemente afectada.

"No voy a pedir disculpas", dijo la panelista Díaz Guiñazú

De todos modos, Amalia Díaz Guiñazú dijo que nunca buscó provocar y que es parte de su responsabilidad como comunicadora confrontar a los políticos que gestionan la plata de los ciudadanos.

"Nunca pido disculpas por hacer una pregunta. Al contrario. Me parece que si uno no pregunta las cosas incómodas a quienes nos dirigen, está siendo obsecuente. No me gusta hacer lío, mi rol no es provocar", amplió la periodista mendocina.

"Nuestro trabajo, insisto, es la honestidad intelectual. Es tratar de trasladar lo que le pasa a la gente en la calle. No tenemos cuestiones para esconder, ni mucho menos", indicó.

No es la primera vez que María Belén Ludueña llora en vivo, ya que tiempo atrás explotó en pleno vivo del programa de El Trece contra Evelyn Von Brocke por una pregunta a Roberto García Moritán, y realizó un fuerte descargo.

La conductora invitó al ex marido de Pampita a su programa el miércoles 23 de abril para hablar sobre su presente profesional, pero Evelyn Von Brocke desvió la charla y le consultó por sus infidelidades a Carolina Pampita Ardohain.