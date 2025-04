Roberto García Moritán contó cómo vive a meses de haberse separado de Pampita

El ex marido de la modelo fue entrevistado en Mujeres Argentinas y habló acerca de su presente.

Entrevistado en el programa Mujeres Argentinas, el ex marido de la modelo fue consultado en relación a su actual situación personal, pero también sobre su separación con la famosa modelo. Puntualmente le preguntaron si el divorcio fue utilizado por adversarios políticos.

La respuesta de Moritán fue afirmativa y amplió: "Sí, fue estimulado, empujado, aprovechado y muchos lo disfrutaron también. Sin embargo, pudo ver el lado positivo de todo lo sucedido: "Se puso a prueba el carácter de los que me rodeaban y mi capacidad de resiliencia y creo que ya estoy listo para una instancia superior".

El empresario hizo un balance de todo lo sucedido el año pasado y destacó lo bueno y lo malo: "Así como uno podría hablar de los aspectos negativos y le vi la cara a la traición, también le conocí la cara a la lealtad absoluta". Y en este sentido agregó: "Cuando me di cuenta de que mi base era mucho más sólida de lo que creí, fue cuando me di cuenta de que ya estaba listo para pelear cualquier cosa".

Las llamativas declaraciones de Roberto García Moritán

Otra de las preguntas que le hicieron a Roberto García Moritán era si le molestaba que lo reconocieran en aquellos momentos más por ser el marido de Pampita que por su propia trayectoria como político. La respuesta sorprendió cuando el político reconoció que era algo que tanto no le afectaba: "Por supuesto que a uno le gusta y preferiría siempre que lo reconozcan por sus atributos y mucho más por su nombre, pero hay algo en Caro que no voy a negar nunca, que es una mujer magnífica. Ella es muy popular, muy querida, tiene una trayectoria y una carrera llena de enormes logros."

En línea con lo anterior, Moritán reconoció que el ser el marido de la modelo lo benefició directamente: "Así como, por un lado, me decían 'marido de Pampita', por otro lado, también me transfería mucho cariño, me dio muchas oportunidades".

Embed - "EXTRAÑO LA VIDA CON PAMPITA EN FAMILIA": Roberto García Moritán y el dolor por su separación

Sin embargo, el empresario destacó que esa ventaja, fruto del matrimonio con la modelo, no es importante al lado de otras cosas como, por ejemplo, la hija que tuvieron en común: "Hoy eso es muy poco importante. Caro me dio muchísimas cosas, entre ellas Ana, que es lo máximo que podría aspirar de esa relación. Pero siempre voy a estar muy agradecido por todo lo que me dio, por lo generosa que fue y además por los buenos ejemplos".

"Pampita es una mujer tan valiente, ella sí tiene carácter y resiliencia y para mí fue una gran maestra", reconoció el político. Finalmente, Roberto García Moritán señaló: "De ninguno de los aspectos negativos que puede uno ver desde que nos conocimos hasta nuestra salida, va a quedar con saldo negativo".