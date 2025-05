La China Suárez dijo una tierna frase sobre Mauro Icardi, pero es la misma que usó para una expareja

En una entrevista que brindó para el stream de TV Pública , la ex Casi Ángeles dio detalles de su relación: "Me pasa que es un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado. Nunca. Y no es que hable mal de las personas con las que estuve, en general, tengo un buen recuerdo. Pero nunca me había pasado decir: 'Tengo todo en una sola persona'".

La China Suarez sobre su relación con Icardi.mp4

Tras sus sentidas declaraciones con Gustavo Méndez, usuarios en redes sociales recordaron que no es la primera vez que escuchan que la actriz se refiere de esa forma a un vínculo afectivo. De hecho, dijo palabras muy similares cuando se encontraba en una relación con el cantante Rusherking.

“Yo no soy tradicional y me acuerdo de que con él fue una cosa tremenda. La primera vez que dormí con él, me pasó una cosa que no me había pasado nunca. A mí, no me gustan esas cosas de dormir enroscados. Si puedo hacer la pared de almohadas en el medio, la hago. Pero, me abrazó y me acuerdo de que la sensación que tenía era de ‘por favor, que no me suelte nunca más’. Era una cosa como, no sé, rarísima”, había dicho la China en Noche al Dente sobre su noviazgo con el ex de María Becerra.

De hecho, cuando la actriz blanqueó su separación del artista, le dedicó unas palabras en sus redes sociales en agradecimiento por lo vivido: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseó un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”.

Polémica por supuesto pago en dólares a la China Suárez para una entrevista

Eugenia Suárez habría recibido alrededor de 15 mil dólares por brindarle una entrevista a la TV Pública. La entrevista exclusiva en el programa La Pasión abordó su romance con Mauro Icardi, la posibilidad de ampliar su familia y el hate que recibe en redes sociales.

La China había mantenido el hermetismo luego de los escándalos entre ella y Wanda Nara, este lunes rompió el silencio durante 1 hora de charla con el periodista Gustavo Méndez. La entrevista mostró una faceta desconocida de Suárez, más íntima y vulnerable, lejos de las polémicas que suelen rodearla. En esa misma conversación, Méndez se refirió a los rumores de embarazo: "Capaz que está embarazada y falta tiempo para los tres meses. Me parece que es su derecho no decirlo".

La controversia estalló cuando el periodista Nacho Rodríguez, al aire en Mañana Sylvestre, afirmó que Suárez habría cobrado US$15.000 por participar del programa. La revelación provocó indignación en el conductor del ciclo, Gustavo Sylvestre, quien se preguntó: "¿A quién le importa ver a la China Suárez en la TV Pública?".

china suarez tv publica.png

Las redes sociales ardieron con la noticia del supuesto pago, pero el periodista Méndez rápidamente salió a aclarar que es "autogestivo" y que está en busca de sponsors para sostener su ciclo.

Por su parte, la TV Pública no tardó en emitir un comunicado negando enfáticamente el uso de fondos públicos para pagarle a la actriz: "La TVP desmiente de manera enfática, por falsos e infundados, los rumores", declararon con contundencia.