La China Suárez enfrentó los rumores de embarazo: qué dijo de Icardi

Durante las últimas horas, el periodista Gustavo Méndez contó en Implacables que le hizo una nota a la actriz y cantante para un canal de streaming. Durante el mismo, si bien no hablaron del Wandagate, tuvo la posibilidad de consultarle si estaba la posibilidad de que tuviera un hijo con Icardi.

“Le pregunté, ‘¿la fábrica está cerrada?’. Y me respondió que por ahora no. Qué está cerrada, pero que no descarta la posibilidad”, reveló el panelista, confirmando los deseos que la pareja tiene de formar una familia juntos.

image.png

Vale recordar que, en diversas ocasiones, la China Suárez y Mauro Icardi tuvieron que pronunciarse negando que esto ocurría, pero compartían en sus cuentas de Instagram tiernas fotos y declaraciones de amor que se prometían estar para el otro por muchos años más.

Algunos medios de comunicación confirmaron que la pareja había estado viendo departamentos con vistas al mar, y, con un tierno posteo, ellos confirmaron su compromiso. A partir de esta situación, comenzaron a surgir diversos rumores de embarazo que los puso en el centro de atención mediática, pero ellos prefirieron no contestar.

Como sería la boda de Mauro Icardi y la China Suárez

image.png

Según contó Cora Debaribieri en A la tarde el futbolista y la actriz estarían haciendo planes para pasar por el registro civil. "Todo indica que la China y Mauro se casan. El compromiso en Miami ya lo vimos, que fue un regalo de ella para él", arrancó diciendo la panelista.

Además, reveló que Juan Manuel Cativa, el peluquero y amigo de la China habría obrado como testigo de compromiso. Y lo mismo habría hecho la maquilladora de la actriz, que también viajó con ellos a Miami. "Al parecer se viene una boda de tres días. La China e Icardi ya se juntaron con un organizador de eventos y fiestas muy importante, Enzo Miccio, ya hubo un meeting para comenzar a organizar esta boda que durará tres días".