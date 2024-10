Espectáculos La Mañana María Belén Ludueña María Belén Ludueña anunció que quiere ser madre con Jorge Macri

En medio de una entrevista donde abrió su corazón y contó su gran deseo de ser madre, pero también, sus miedos.







María Belén Ludueña y Jorge Macri

María Belén Ludueña se abrió por completo en una reciente entrevista realizada por Zaira Nara para su canal de streaming La Casa, donde ambas abordaron un tema profundo y recurrente en la vida de muchas mujeres: la maternidad. Desde la comodidad de su hogar, que comparte con Jorge Macri, la periodista de Poco Correctos dejó ver una faceta íntima y cargada de emociones, en la que reveló su creciente deseo de convertirse en madre.

En el marco del programa Zaira en tu Casa, la charla giró en torno a una pregunta que Zaira Nara se mostró algo reticente a formular, consciente de lo personal que resulta para muchas mujeres. "Qué te pasa cuando... que es la pregunta que yo no te quiero hacer...", comenzó la conductora antes de dirigirse directamente al tema. "Sos una mujer que todavía no tiene hijos y no hay una nota que no te digan: ¿Te gustaría ser mamá?", expresó Zaira, quien es madre de dos hijos, Malaika y Viggo.

Belén Ludueña 1.jpg María Belén Ludueña y Jorge Macri María Belén Ludueña admitió que quiere ser mamá Lejos de incomodarse por la pregunta, Ludueña no pudo contener sus lágrimas al hablar del tema, demostrando la importancia que este asunto tiene en su vida. "Estoy un poco pensando en eso, creo que es el momento. Pero no porque me obligan, sino porque yo siento que hay algo en mí adentro que me lo está pidiendo, como diciendo: 'Ya está, lograste un montón de cosas, dale, no tengas miedo'", confesó con sinceridad la periodista, dejando entrever que el deseo de ser madre se ha convertido en una prioridad emocional para ella.