¿Qué la pasa a Carmen Barbieri? Sigue internada y Fede Bal contó la verdad sobre su salud

Este miércoles, su hijo Federico Bal habló sobre la internación de la artista y dio detalles sobre cómo está de salud. El conductor de Resto del mundo en El Trece rompió el silencio tras las especulaciones.

"Tuvo un dolor en el pecho ayer a la mañana. Se internó para hacer estudios. No es nada grave. No tuvo ningún infarto", afirmó en diálogo con PrimiciasYa. Y aseguró que "todos los estudios dieron bien".

Asimismo, Bal detalló "Hay que llevar un control cuando a uno le duele el pecho. Puede tener riesgo de algún infarto o lo que sea y hay que regularla y demás".

"Pasó una buena noche y este miércoles por la tarde le darán el alta", afirmó, mientras aclaró que "la conductora irá directo para su casa y él estará presente para acompañarla".

El conductor y productor precisó que en la clínica Zabala "la atienden muy bien y tiene sus médicos ahí, así que gracias por preguntar pero está todo en orden".

¿Qué le pasó a Carmen Barbieri?

Tras la preocupación por la salud, el periodista Guille Barrios se comunicó con ella y compartió un audio que le envío. "Ahora estoy sin dolor. Tuve dos episodios a las 5 de la mañana, como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Me despertó el dolor, como que me faltaba el aire", relató Carmen.

Desde la clínica donde se encuentra internada, la artista indicó que "Después me tomé una aspirina, me di vuelta de costado, me quedé un ratito ahí y me dormí. Y a las nueve de la mañana, otra vez la misma puntada en el pecho. Ahí llamé a Melanie, que es mi amiga y mi secretaria, y le dije ‘vení a buscarme y llevame a Zabala porque yo no sé si hice un infarto o estoy haciendo un infarto’".

Por último, aclaró que "Tengo bien el corazón. Si hubo un infarto, me dice la doctora, ‘fue chiquitito, chiquitito, por eso te internamos’. Estoy en terapia intensiva de unidad coronaria. El corazón está impecable, no hay trombosis, bien la aorta, bien el pericardio. Todo, me dicen, está todo perfecto".