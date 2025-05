Cande Tinelli reveló a quién prefiere entre Guillermina Valdés y Milett Figueroa

Incluso recordó que la convivencia entre ambas no comenzó de la mejor manera, ya que la llegada de Milett al hogar familiar fue bastante precipitada. Como lo había revelado Marcelo en su momento, la modelo llegó a Buenos Aires con la intención de quedarse: "Fue muy pronto. Yo les dije: ‘Va a venir mi novia’, y fue fuerte la situación. Venía acá... y no era por un día, venía a convivir", había dicho el propio conductor en Intrusos. Pero el plato fuerte de la entrevista llegó cuando salió el tema de Guillermina Valdés y su posterior relación con Santiago Maratea.

Cande Tinelli 2.jpg El clan Tinelli

Cande Tinelli opinó de la relación de Guillermina Valdés y Santi Maratea

Lejos de quedarse callada, Cande lanzó una frase que encendió las redes: "No puedo juzgar, no quiero opinar de algo que no me... no sé, que hagan lo que quieran de su vida. Me parece raro". Y profundizó aún más en su postura: "Me parece raro, no sé... Pero si está feliz. No me la esperaba... No sé, lo voy a decir bien, pero como que de mi viejo a Maratea me da rara la... Gusto amplio. Banco, igual, la rebanco".

Además, la influencer recordó un episodio del pasado que marcó su quiebre definitivo con Valdés. Se trató del episodio de la famosa valija durante la cuarentena obligatoria por la pandemia, que contenía medicación esencial tanto para ella como para su papá. Según relató Cande, fue Guillermina quien expuso el contenido de esa valija en los medios, algo que ella jamás quiso que trascendiera: “O sea, Guille Valdés te tiró la responsabilidad”, sintetizó el panelista Pepe Ochoa, mientras Cande confirmó que ese fue el punto de inflexión en el vínculo con la madre de su hermano Lorenzo.