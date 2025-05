Revelan detalles de la infidelidad de Lourdes Sánchez al Chato Prada: "Se casó en México"

Embed - LOURDES SÁNCHEZ ACLARÓ LOS RUMORES DE INFIDELIDAD #bondi #angeldebrito #lordessanchez #chatoprada

Más allá de esto, Lourdes reconoció estar sorprendida por la magnitud de este escándalo que salpica su intimidad. “Yo estoy como en shock, no sé mucho más qué decir porque es toda una gran locura. No sé qué hacer y estoy hablando porque no sé qué medidas tomar porque me parece un montón”, dijo con sinceridad.

La historia de Lourdes Sánchez con un empresario de México

Respecto al empresario apuntado como su amante y con quien fue fotografiada, Lourdes Sánchez explicó qué tipo de relación tiene con esta persona: “Ramón es uno de los socios, dueños, de un hotel en Tulum que yo fui todo el año pasado a hacer contenidos y promociones con Fabián Parolari. Es una persona con la que me llevo súper bien, tengo una relación casi de amistad. Subí fotos con él y con otras personas, no tengo mucho para ocultar”.

Por otro lado, Lourdes también habló de la versión que apuntaba que se había casado en el Caribe con este hombre. “Allá hacen muchos rituales maya y yo he subido uno a mis redes, creo que fue una storie y me parece que las tengo en destacadas. Tengo el video y se hacen mucho esas ceremonias, no solamente de casamiento, sino que también de rituales maya para aquellos que ponen un hotel, una casa o se apoderan de un suelo porque le tienen que brindar un homenaje a los mayas”.

“De ahí a todo eso es un montón, no sé si reír o llorar”, agregó, desconcertada por todo lo que se tejió en cuestión de horas. Por otro lado, sobre su pareja con el Chato, explicó que no es la primera vez que circulan rumores de este tipo: “No nos vamos a separar, si buscan eso, no es por acá. Capaz lo quieren porque es algo que les garparía”.

“Nosotros nos llevamos demasiado bien y entendemos el juego, por eso cuando me dijeron que tenía amantes el Chato con modelos, hasta ni siquiera me molestaría que fuera verdad, a ese punto llega nuestra relación. Tenemos una relación muy sincera, hablamos de todo y es la manera que nosotros encontramos de llevarnos bien y estar hace tantos años juntos”, se sinceró Lourdes sobre el vínculo que la une junto al productor desde hace ya más de 15 años.