Julieta Poggio abrió su corazón y dio los secretos de su noviazgo abierto

"Aprendí a llevar muchas cosas que son difíciles. Mi novio está tan seguro que me transmite seguridad de todo. Me encanta que sea tan seguro, es la primera vez que tengo una relación abierta y la verdad excelente. No hay vuelta atrás", comenzó con toda la sinceridad.

image.png

De esta forma, frente a la necesidad de los participantes del programa de saber más, Juli explicó: "Estamos con otras personas, no nos contamos con quién y tampoco preguntamos. Es una nueva manera de amar. A contrario de lo que piensa la gente sobre la inseguridad y los celos, te da mucha seguridad saber que te podes ir con otra persona y siempre te volves a elegir con la misma".

Julieta Poggio respondió todas las dudas acerca de su relación

A partir de esto, Nati Jota indagó sobre el comportamiento de la actriz en el boliche, pero Julieta Poggio aseguró que en ese contexto "no le pinta tanto" estar con otro, ya que está "muy enamorada" de su novio. Aunque confesó donde le gusta usar las reglas de su noviazgo: "Del boliche quiero volverme y dormir con él porque tenemos mucha piel, pero de viaje me pinta más (vincularse con más personas)".

Sin embargo, habló de lo único que le causa "dolor" dentro de su vínculo: "Me han mandado fotos de mi novio con otras personas y es horrible, me duele un montón. Por eso prefiero no saber, ojos que no ven corazón que no siente".

image.png

Así, dejó un mensaje para quienes la critican. "Me entero de tanta gente cornuda de nuestra edad y de gente grande con hijos que digo, ‘loco, como juzgan la relación abierta y después terminan haciendo lo mismo pero que mintiéndose’".

Por último, aseguró cuál es la "regla número uno" para que todo funcione bien dentro de una relación abierta y sostuvo que no se "engancha de otra persona" por más de que tenga permitido estar con más gente: "La regla numero uno nuestra es ser la prioridad de la otra persona, la primera que tenes ganas de estar, la primera que va con tu familia. El día que pasa a ser otra persona ya está, es como cortar".