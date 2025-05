La fuerza de los cielos abiertos: por qué Flybondi puede hacer lo que quiere con sus pasajeros

Cientos de personas sufrieron en Neuquén cancelaciones y destrato por parte de la compañía. Controles que no se hacen y amables reprimendas de las autoridades nacionales.

El episodio ocurrido esta semana en el Aeropuerto de Neuquén con las reiteradas cancelaciones y reprogramaciones de vuelos de la “ultra low coast” , como se autodenomina Flybondi, pone al descubierto no solo el desentendimiento de las autoridades aeroportuarias en el asunto, sino el severo perjuicio ocasionado a miles de pasajeros en todo el país.

Según el sitio no oficial de Defensa del Consumidor, donde usuarios dejan sus reclamos, la empresa de bajo costo figura en el top 5 de las compañías más denunciadas del país y al tope en la categoría Transporte. En el sitio se puede observar la bitácora de los padecimientos de miles de personas que relatan abusos de la compañía, similares a los sufridos por los pasajeros neuquinos.

A fines del año pasado el gobierno nacional ensayó una maquillada reprimenda contra los directivos de la compañía para que rectifiquen los incumplimientos, los cuales amainaron, pero no mejoraron.

Cancelación de Flybondi y furia en Puerto Madryn

Entre los argumentos citados para justificar sus conductas, la empresa indicó, no hace mucho, que el problema no es la flota, sino la cadena de suministro de partes. “No sabemos cuándo vamos a poder recibir un repuesto, a veces no sabemos si lo vamos a conseguir. Esa cadena de suministro vulnerable, genera una coyuntura difícil de manejar y difícil de explicar al pasajero. El problema es la imposibilidad de adecuación ante contingencias”, sostuvo.

Las denuncias judiciales contra la compañía se apilan en los tribunales federales en diversas provincias, las cuales muchas de ellas todavía no tienen sentencias firmes por lo cual la jurisprudencia que seguramente se sentará, aún demora en aparecer.

Por el reciente episodio con Flybondi en Neuquén no ha actuado la Justicia, sino el área de Protección al Consumidor, que busca abrir instancias de reparación financiera y perjuicios, pero no puede borrar el incómodo momento sufrido con el destrato que ya es frecuente por parte de la compañía con sus pasajeros.

Cielos abiertos, para qué

La política de cielos abiertos que dispuso el gobierno del presidente Javier Milei permite que las empresas que operen cumpliendo frecuencias domésticas puedan utilizar aeronaves y tripulaciones extranjeras. La medida está en vigencia en coincidencia con el achicamiento de la empresa de bandera, Aerolíneas Argentinas, que ha ocasionado, entre otros alcances, el cierre de sucursales como las de Neuquén, uno de los destinos más rentables en el negocio aeronáutico.

La política aerocomercial del gobierno libertario genera condiciones cada vez más óptimas para que las empresas expandan sus unidades de negocios, pero no parece utilizar la misma vara para velar por las condiciones que se ofrece el servicio a los pasajeros que transportan.

Oficinas Aerolineas Argentinas- Santa fe al 50 (3).JPG Oficinas de Aerolíneas Argentinas, recientemente cerradas en Neuquén. Maria Isabel sanchez

Si hay encono, no sería únicamente la intolerancia de que el país tenga una línea aérea pública de jerarquía, sino también con la gente a la que se somete con un inusual desprecio y desprotección.

No está mal que actúe la Justicia, u organismos que defienden los derechos de las personas en tanto consumidoras de bienes y servicios, sino que es objetable el dejar hacer por parte del gobierno nacional en tanto autoridad de aplicación del servicio aéreo en el país. Tarde o temprano se deberá dar cuenta de estas conductas.

Pero tampoco deja de resultar curioso que legisladores y representantes políticos de las fuerzas de la oposición no actúen enfáticamente en favor de aquellos a los que luego les irán a pedir sus votos.