Pasajeros enojados: les reprogramaron tres veces el vuelo en Flybondi y no saben si van a partir esta noche

Tenían vuelo a las 10.30 de este miércoles y no saben cuándo podrán volar.

“Tenía el vuelo de Flybondi a las 10 de la mañana y cuando llegué acá, me llega el correo de que lo habían reprogramado. Por qué tan sobre la hora, cuando pagamos el taxi. Los que atienden nos dieron que les habían avisado recién. Venía llegando gente que también estaba disgustada”, sostuvo a LMNeuquén María Cabrera, una de las pasajeras varadas en el Aeropuerto Presidente Perón de esta capital.

La mayoría optó por quedarse porque tenían que estar para el check-in a las 13 para salir a las 15, en el próximo vuelo, tal como le confirmó el personal de la empresa en el aeropuerto neuquino.

La mayoría optó por quedarse porque tenían que estar para el check-in a las 13 para salir a las 15, en el próximo vuelo, tal como le confirmó el personal de la empresa en el aeropuerto neuquino.

pasajeros- enojados- Flybondi-1.jpg

“Estábamos en la sala de espera, el vuelo de Aeroparque no llegaba, no llegaba y, finalmente, cuando llegó vimos que empiezan a poner la escalera para recibirlo. Yo vi que se apagaron las luces. Como un corte de luz. Me llamó la atención y fue lo fue lo único que vi desde ahí arriba”, relató.

Los pasajeros se enteraron en ese momento que los habían juntado a los de la mañana y a los de la noche (20 horas), que también se había suspendido, en ese vuelo de las 15.

Los subieron al avión y los hicieron bajar

“Como ya sabían que el de la noche se había suspendido, sacaron en el de las 15. La cuestión es que arriba (del avión) se armó un revuelo porque yo tenía que estar del otro lado y el del otro lado tenía que estar en mi asiento y el de atrás empezó a reclamar”, describió la pasajera.

Contó que llegada las 16, el avión no partía y recordó algo que también la atención. “No se nada de aeronáutica, pero cuando íbamos subiendo en la escalera del avión, se apagaron las turbinas, se apagó el motor y me pareció raro”, agregó.

Pasados los minutos, los pasajeros se empezaron a incomodar porque no sabían qué era lo que estaba pasando y, sobre todo, por qué no partían. Trataron de averiguar con el personal de abordo, con las azafatas y lo único que recibieron por respuesta fue que “estaban esperando un llamado, una confirmación para cerrar las puertas y salir”.

Los pasajeros se empezaron a impacientar, aforó la bronca e impotencia porque una buena parte del pasaje tenía que hacer un trasbordo en Buenos Aires para otro destino y este retraso les complicaba el viaje.

Les reprogramaron el vuelo de Flybondi 3 veces

Recién “a las 5:20 habló el comandante por parlante, pidiendo que disculpemos las molestias, pero nos tenemos que bajar porque hay un desperfecto en el avión y el vuelo se cancela”, contó María.

Tuvieron que retirar las valijas, eran alrededor de cien pasajeros descontentos. “Intervino la policía porque algunos se enojaron y otros se pelearon con otros pasajeros. Una señora se puso a discutir y hablar y otro la insultó, nada que ver.

Desde los mostradores de la empresa les informaron que hay un vuelo que irá de Córdoba a Buenos Aires y que traerá a los mecánicos con los repuestos para reparar la aeronave.

“Le digo: ‘Me estás jodiendo’, me estás diciendo que tenemos que esperar a que traigan el repuesto. Yo lo vi, lo vieron otros pasajeros más, que se apagaron las luces y las turbinas de Flybondi’ y nos tenemos que ir en el mismo avión”, relató María con cierto temor.

Dijo que les cubre 10.500 pesos para tomar algo y la tarifa del taxi para los que quieran volver al centro. “A las 20 tenemos que estar acá porque supuestamente a las 22:30 salimos para Buenos Aires. Es increíble, las demoras, las reprogramaciones, tengo que ir a Entre Ríos, y encima en el mismo avión. Que el seguro lo cobren mis hijos”, cerró poco optimista la pasajera.