Un exintendente del Alto Valle estalló contra su sucesor: uno condenado y el otro se sentará en el banquillo

Tras ser declarado culpable por fraude en un plan de viviendas el ex intendente de Fernández Oro, Juan Reggioni responsabilizó a Mariano Lavín de haber promovido causas judiciales por motivaciones políticas.

“No robé nada, yo no toqué un solo peso” , se defendió, y explicó que el sistema que usaban era financiar las obras con dinero municipal a la espera de los desembolsos de Nación.

Sin embargo, aceptó haber cometido un error grosero en cuanto a las supuestas adulteraciones: “Faltaba una sola firma, yo no adulteré nada. No fue la primera vez que a un documento le faltó una firma o tenía la firma de otro profesional. Se hacía permanentemente, pero Nación lo aceptaba”. Así se excusó minimizando el hecho de usar un documento ideológicamente falso.

En cuanto a las 12 viviendas, asegura que el entregó 10 viviendas hechas y que hoy las 12 casas tienen familias.

El trasfondo político y el cruce con Lavín

Reggioni sostiene que su situación judicial responde a una disputa política con su sucesor, Mariano Lavín, actual referente del IPPV en Río Negro. “Me denunciaron en siete causas. Por ahora ya salí de cuatro. Todo esto es por política. En 2019 me ganaron por 100 votos y eso que estaba con las causas encima. En 2023 no me dejaron participar porque crearon la Ficha Limpia entre gallos y medianoche”, disparó.

El enfrentamiento con Lavín escaló en las últimas horas luego de que este último publicara en sus redes sociales: “Los ladrones tienen que ir presos, no ser funcionarios”. En el mismo posteo, Lavín celebró el fallo judicial y aseguró que “pronto va a estar preso, como corresponde a los ladrones como él”. También recordó que esta es la segunda condena de Reggioni —ya había sido inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos— y que aún quedan causas abiertas por viviendas del plan “Techo Digno” y una obra de captación de agua.

Consultado por esto, Reggioni contraatacó: “Preso por haber hecho 72 viviendas, por los 680 lotes sociales que entregué. Ahora se va a tener que sentar en mi lugar, en el banquillo de los acusados, y va a tener que decir qué hicieron con la plata”.

Apuntó además contra la gestión de Lavín por no haber rendido cuentas de fondos recibidos: “Nunca pudo justificar qué pasó con un millón de pesos del cuarto desembolso de las viviendas. Mintió diciendo que no conocía el proyecto, pero todo estaba en el acta cuando asumió”. También lo acusó de no haber presentado balances municipales, a diferencia de su propia gestión, donde recordó que trabajó como contadora la hermana de Lavin.

Contexto judicial de ambos ex intendentes

La causa que ahora compromete a Lavin fue dada a conocer esta semana: la Justicia investigará que pasó con el cuarto desembolso que llegó de Nación para las viviendas en su gestión, precisamente en el marco del mismo plan de viviendas que derivó en la condena a Reggioni.

Así, la historia entre ambos ex intendentes parece cerrar un ciclo irónico: quien denunció termina acusado, y el acusado se transforma en denunciante.