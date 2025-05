La pesadilla que vivió Paula Bernini mientras está de vacaciones en Europa: "No puedo creerlo"

Según relato, la periodista de TN: "Eran la 1 de la mañana y no podía dormir porque recibí malas noticias. Vulneraron la seguridad de mi home banking . Sí, me hackearon el home banking, lo que nunca pensé que podría suceder, ya que se supone que la seguridad de los bancos es eficaz".

image.png Paula Berini junto a sus padres en las vacaciones por Europa.

Paula Bernini relató su pesadilla

"No puedo creerlo, porque siempre se habla de la vulnerabilidad de ciertas plataformas, pero nunca imaginé que el home banking pudiera ser atacado", detalló.

La periodista narró cómo notó el problema desde Venecia, cuando ya no pudo acceder a su cuenta. "Llamé al banco y me dijeron que no me preocupase, que se trataba de un error de sistemas, que intentara nuevamente al día siguiente. Al día siguiente seguí sin poder ingresar. En ese instante, recibí un correo con un aviso de movimientos extraños. Volví a comunicarme y me aseguraron que era normal, ya que estaba utilizando dólares".

"Volví a llamar al banco para que me dieran una clave provisoria. Me dijeron que no podían, que tenía que hacer un reconocimiento facial, el reconocimiento facial no me lo tomaba. Bueno, hoy después de mucho insistir, cuando les dije que usen la plata de mi home banking para pagar las tarjetas, me dijeron que la plata no la tenía, que me habían hackeado", siguió.

Le hackearon la cuenta a Paula Berini.mp4

Además, Bernini sostuvo: "Esto no te arruina la vida, pero sí te hace pasar un mal momento, no está bueno. Y les voy a contar lo que verdaderamente me jodió".

"Se lo conté a mis viejos, no tendría que habérselos contado, porque se amargaron mucho. Porque mi papá se hace mucha mala sangre, este viaje se paga igual. De alguna manera, el viaje se va a pagar. Estamos en medio de un viaje que la estamos pasando maravillosamente y hay que seguir pasándolo así", cerró.

Consejos claves para blindar tu homebanking y protegerlo de estafas virtuales

Las contraseñas deben ser seguras y deben ser modificadas periódicamente. Hay que tener en cuenta que sean difíciles de adivinar y fáciles de recordar. Esa clave no debería ser la dirección personal, ni la fecha de nacimiento u otro número que pueda obtenerse fácilmente de documentos que se guarden en el mismo lugar que la tarjeta.

image.png

Los bancos no envían correos electrónicos, ni realizan llamadas telefónicas para solicitar cambio o confirmación de datos personales (número. de cuenta, nombre de usuario, clave de accesos o datos de tarjetas de coordenadas).

Estas suelen ser prácticas utilizadas para obtener datos que permitan el robo de identidad. Para mayor seguridad de que se está conectando con el sitio correcto en la página de acceso al Home Banking, no ingrese al banco a través de direcciones o links que se reciban por correo electrónico o ventanas emergentes.

Para algunas operaciones, las más riesgosas, son utilizados los denominados factores de “doble autenticación”, como tarjetas de coordenadas o tokens. Estos combinan algo que sé (usuario/clave), con algo que tengo (tarjeta de coordenadas o tokens). En general estos elementos se solicitan a la entidad y se activan a través de cajeros automáticos.