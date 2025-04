El chisme más duro en contra de Paula Bernini

"Les juro que entiendo el juego de los medios y que se tenga que hablar de determinadas personas, y hasta risa me da. ¿Pero decir que yo soy maltratadora? ¿Qué tengo malos tratos para mis compañeros?", introdujo Paula Bernini. "Estoy tan tranquila que adentro y afuera del canal, los colegas pueden dar fe de cómo soy y cómo trato a la gente. Soy super pasional, tal cual me ven en la cámara, pero jamás trataría mal a alguien. Al contrario, siempre respeto el trabajo y la opinión del otro", expresó.

ssstwitter.com_1745089859488.mp4

Por último, la conductora de Tempraneros (TN) les agradeció a sus allegados por el apoyo: "No quiero dejar de destacar a la gente que me manda mensajes y me dice 'qué horror lo que están diciendo, no te conocen'".

¿Qué pasa con Paula Bernini?

Paula Bernini quedó involucrada en un nuevo escándalo: la acusan de maltratar y faltarle el respeto a sus compañeros de TN. Este jueves en Mediodía Bien Arriba, el programa de Carlos Monti en la TV Pública, la periodista Melina Vinci expuso mensajes de personas que trabajan con la periodista y denuncian públicamente su malestar.

bernini.png

"Hay compañeros que no la están pasando bien en su lugar de trabajo. Me hablan de maltrato, situaciones incómodas y falta de respeto. Me llega desde adentro la información. Es algo que pasa todos los días", reveló.

La panelista le preguntó a una persona de TN por su experiencia laboral con Paula, y compartió su respuesta. "Mi experiencia es ni, pero desde que comencé a trabajar con ella, mis compañeros me alarmaron por su forma de manejarse. Cuando las cosas no salen como ella quiere, agarrate. Nadie quiere trabajar con ella", expuso la interrogada, cuya identidad no fue develada.

"Las notas que ella hace, donde se muestra buena, sincera y sentimental, no es lo que refleja como compañera. Se vende como una persona que no es. Con Mario Massaccesi son amigos, pero por cómo es ella trabajando, ya tuvieron varias controversias", agregó.

Los comentarios que Juli Argen leyó sobre Paula Bernini en el programa radial de Yanina Latorre

ssstwitter.com_1745089778834.mp4

Según colegas, Bernini “en la calle es una cosa, pero con sus compañeros de trabajo es otra”

Otra persona coincidió con las acusaciones y detalló: "En la calle es una cosa, pero con sus compañeros de trabajo es otra. Detrás de cámara tiene malos tratos hacia productores, les grita y los maltrata". Luego, Meli Vinci aseguró que en el canal no se pueden quejar por lo que están viviendo con Paula Bernini porque "ella sería una cuidada de los asistentes".