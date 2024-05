El llanto de Lourdes Sánchez al sufrir un momento caótico en el aeropuerto

En las últimas horas la bailarina se largó a llorar en Aeroparque durante la madrugada cuando descubrió que no llevaba su documento nacional de identidad, y tampoco podía ingresar a una aplicación para verlo de manera online.

Al ver que su viaje a Corrientes peligraba, la bailarina compartió un video en sus redes sociales contando lo que le había pasado y le pidió ayuda al Chato Prada.

“Soy una boluda. Me olvidé el DNI. Tengo que viajar a Corrientes, estoy en aeroparque y la aplicación Mi Argentina no me anda”, contó la modelo claramente indignada por lo que le estaba pasando.

“Dicho sea de paso: qué aplicación de mier... que cuando tiene que funcionar, no funciona”, agregó en sus historias de Instagram mostrándose sumamente enojada por lo sucedido.

Acto seguido, le agradeció a su pareja por rescatarla a las cinco y media de la mañana: “Mi santo Pablito me está trayendo el pasaporte. Obvio que lloré porque soy una pelotuda, ¿cómo no me fijé antes?”, cerró.

Lourdes Sánchez fue designada para un cargo público en Corrientes

image.png

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó este viernes a Lourdes Sánchez como directora del Teatro Juan de Vera, el más importante de la provincia y uno de los más emblemáticos de toda la región.

En su designación oficial, el mandatario recorrió con la bailarina las instalaciones del edificio que se encuentra en refacción hace ya varios años y señaló que "es hora de volver a potenciarlo".

"Le hicimos la propuesta si nos puede acompañar en la revalorización del Teatro Vera y vamos a estar trabajando intensamente con todo el equipo", agregó el mandatario del Taragüi.

image.png

En la visita, Valdés afirmó que Sánchez presentó su esquema de trabajo que fue analizado, antes de su designación: "Lourdes va a tener a cargo todo lo que es la dirección de lo que es los detalles y armar una agenda cultural junto con el equipo del Teatro Vera".

La flamante directora de la dichosa institución, expresó: "Amo mucho nuestro este teatro, representa un gran desafío y es uno de los mejores del país. Lo importante es que haya una buena agenda de espectáculos y que sea un centro cultural donde la gente pueda venir a estudiar".