Lourdes Sánchez blanqueó con qué famoso tuvo un romance cuando se separó del Chato Prada

Sin embargo, a pesar del gran momento que viven actualmente, no todo fue color de rosas para ellos, que atravesaron algunas separaciones, y muchos rumores de infidelidades. Si bien es cierto que a veces a los famosos les cuesta reconocer historias de amor pasadas, para la correntina no hay nada de malo en admitir eso y lo dejó en claro este lunes en la pista del Bailando.

"Bueno... pero con Nico ya... tuvimos una historia", admitió ella dejando con la boca abierta a todos. "No te lo puedo creer... no sabía nada yo, Nico nunca me lo dijo", intervino Tinelli y entonces, llegó la revelación con todos los detalles.

"Fue en un break con el Chato. Yo me fui de la casa, me llevé mi colchón en el auto. Fue el año en que vos Marcelo, me fletaste como bailarina. Me fui, hice el casting de Susana y quedé. Nico estaba haciendo una novela en Telefe con Cris Morena y bueno... tuvimos algo".

Nicolás Francella Mailo.jpg

El dato fue una verdadera novedad ya que muy pocas personas estaban al tanto de esta historia. Lo cierto es que no prosperó porque Lourdes y el Chato volvieron y tuvieron a su hijo Valentin.