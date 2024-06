¿Qué le pasó? El accidente que sufrió Lourdes Sánchez culpa de su marido

Es que la correntina compartió con sus seguidores un particular accidente íntimo que sufrió el pasado fin de semana mientras iba en el auto con su marido, el Chato Prado y tuvo un caliente problema… con el agua del mate.

“Fue tu culpa Pablo, ¿por qué trajiste este termo?”, le dijo Lourdes a su pareja. Luego, dio detalles sobre la zona que se quemó de su cuerpo. “Me quemé la casita. Y no solo ahí, el agua se iba moviendo hacia la parte de atrás”, indicó ella y contó que bajó del auto con su pantalón mojado para ir a una farmacia.

“Me arde un poco”, expresó Sánchez en el video que subió a su perfil de Instagram. Incluso, explicó que tuvieron que interrumpir el viaje para ir a comprar un producto para la quemadura. “Para no tener toda la casita ampollada”, lanzó.

Video_ el doloroso accidente íntimo que sufrió Lourdes Sánchez con el agua caliente del termo _ TN - Google Chrome 2024-06-10 20-23-16.mp4

Sobre el momento en que se le cayó el agua, Lourdes contó: “No podía hacer nada porque estábamos en Panamericana. Yo gritando, Valen asustado”. “Hay que cerrar el termo cuando estás en el auto, o en lo posible no viajar con uno. Es un peligro”, alertó ella para sus seguidores.

Lourdes Sánchez y su problema en el aeropuerto

Hace unas semanas, la conductora se largó a llorar en Aeroparque durante la madrugada cuando descubrió que no llevaba su documento nacional de identidad, y tampoco podía ingresar a una aplicación para verlo de manera online.

image.png

Al ver que su viaje a Corrientes peligraba, la artista compartió un video en sus redes sociales contando lo que le había pasado y le pidió ayuda al Chato Prada: “Soy una boluda. Me olvidé el DNI. Tengo que viajar a Corrientes, estoy en aeroparque y la aplicación Mi Argentina no me anda”.

“Dicho sea de paso: qué aplicación de mier... que cuando tiene que funcionar, no funciona”, agregó en sus historias de Instagram mostrándose sumamente enojada por lo sucedido.

Acto seguido, le agradeció a su pareja por rescatarla a las cinco y media de la mañana: “Mi santo Pablito me está trayendo el pasaporte. Obvio que lloré porque soy una pelotuda, ¿cómo no me fijé antes?”, cerró.