¡Escándalo en El Trece! Amalia Guiñazú se cansó y rompió el silencio tras la polémica con Jorge Macri

La discusión, cargada de preguntas incisivas de Amalia hacia Macri, provocó el llanto de Ludueña al finalizar el reportaje. Entre lágrimas, la conductora dejó al descubierto una intimidad que impactó a la audiencia: "Hace un tiempo que estoy buscando ser mamá y me está costando un montón". La confesión dejó al aire un clima de incomodidad que no tardó en extenderse al resto del panel.

Lejos de apaciguarse, la polémica creció en los días siguientes. En una entrevista con Intrusos (América TV), Guiñazú rompió el silencio y defendió su accionar, asegurando que simplemente hizo su trabajo. "Estamos en una época rara, donde lo que antes eran valores ahora son disvalores. Donde la vehemencia parece que se ha convertido en violencia y no en valentía", lanzó Amalia, dejando claro que no piensa disculparse por ejercer su rol periodístico.

Asimismo, reveló que no tuvo una charla directa con Ludueña tras el episodio, aunque sí le envió un mensaje privado: "No hablé con Belén, hablé con la producción. Se habla muy por arriba, pero los funcionarios públicos están para respondernos y yo hice una pregunta". Sobre la situación personal de Ludueña, Amalia fue contundente: "No tenía idea, no soy soberbia, no voy a pedir perdón por hacer mi trabajo como lo tengo que hacer".

Amalia 2.jpg Mujeres Argentinas, el programa con más polémicas en El Trece

Mujeres Argentinas, un programa repleto de polémicas

El trasfondo del conflicto parece ir más allá de la discusión puntual con Macri. Desde la salida de Evelyn Von Brocke, el programa se ha visto envuelto en una serie de internas y tensiones, muchas de las cuales salieron a la luz tras el comentado episodio. Incluso, Silvia, otra de las panelistas, deslizó al aire que en el programa "hay una piedra en el zapato que hay que sacar", en clara alusión a Guiñazú.

Frente a esto, Amalia respondió: "Eso lo dirá la producción, no coincido con ella. Al aire yo tengo principios, no voy a exponer a mis compañeros nunca. A Silvia la adoro, la quiero muchísimo, pero tenemos puntos de vista muy diferentes".