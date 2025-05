Una figura de El Trece pegó un portazo luego de pelearse con una compañera

Eltrece 2.jpg Evelyn Von Brocke renunció de un programa de El Trece

El conflicto de Moritán que levantó polémico en El Trece

El episodio que desató el conflicto ocurrió durante la visita de Roberto García Moritán al estudio. Mientras se desarrollaba una entrevista aparentemente cordial, Von Brocke intervino con una pregunta que incomodó al ex de Pampita, cuestionando la actitud de la prensa y su rol en la política. La reacción de la conductora fue inmediata y encendió la pantalla: “Yo no hago notas cerradas, no me interesa ser egoísta, ustedes saben, soy súper generosa, pero hay cosas que no me gustan. Yo con la familia me planto, disculpame”, lanzó Ludueña, marcando una clara diferencia con la postura de su compañera.