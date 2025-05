Sabrina Rojas se separó de su novio Gabriel Liñares a un mes de blanquear su romance: ¿qué pasó?

Sarbina ROjas 1.jpg Sabrina Rojas y Lechuga Liñares

Por qué se separaron Sabrina Rojas y Lechuga Liñares

La situación se habría desatado durante un viaje que “Lechuga” realizó junto a su hijo y su ex, una tradición familiar que repiten cada año. “Se fueron solos Lechuga, Flor y el hijo porque siempre vacacionan una vez al año los tres para que el pibe esté con los dos. No pasa nada entre ellos”, explicó Yanina Latorre en el programa de América. Sin embargo, esa lógica de cordialidad no fue bien recibida por Rojas. “Ella, que es medio tóxica, no entiende este vínculo”, agregó la panelista.