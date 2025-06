Viajaron 400 kilómetros para reclamar por falta de clases por problemas edilicios

escuelas rurales en el cpe

"Estamos muy angustiados porque nuestros niños no están saliendo de la escuela como deben, porque los maestros no pueden desempeñarse ya que no hay un lugar adecuado para dar las clases. Así que acá estamos y no nos saben dar respuesta, estamos sin respuesta. La verdad que nos vamos a quedar acá", había expresado el papá, tras varias horas de espera.

Las comunidades educativas que realizaron el reclamo están por cerrar su ciclo lectivo que se retomará en septiembre por lo que la exigencia es que el CPE utilice los meses de receso para realizar las tareas de mantenimiento necesarias para el normal dictado de clases.

Denuncian pérdida de clases

La dirigente de ATEN capital, Angélica Lagunas, quien acompañó el reclamo contó que lograron que el funcionario Luciano Saborido apuntara los planteos para elevárselos al sector de mantenimiento del distrito 4.

Tamara Jorquera, directora de la Escuela intercultural N° 357 explicó que este lunes llegaron al CPE luego de "cinco años de escuchar promesas y de recibir visitas de funcionarios sin que den respuestas". "Nosotros pedimos la reparación de la escuela, ahora funcionamos en albergues, esto hace que no estén dadas las condiciones adecuadas para la utilización del espacio, estamos teniendo clases en habitaciones", describió.

"No tenemos escuela en condiciones, llegó un informe que dice que es viable la reparación de la escuela pero no se inician las tareas y continuamos en la misma situación que hace cinco años. Y por eso hoy salimos muy temprano con toda la comunidad para pedir explicaciones", indicó.

En la Escuela 43 el principal problema es con el techo que tiene filtraciones y cuando llueve ingresa el agua y genera además peligro de electrificación. Marilú, una integrante de esa comunidad educativa, explicó que además esperan la creación de tres cargos para completar lo necesario para la matrícula.

En la Escuela N° 317 de la zona rural de Junín de los Andes también espera respuesta a problemas edilicios. Finalmente los directivos de las escuelas del interior lograron un acta compromiso de parte de las autoridades del CPE para realizar los arreglos.