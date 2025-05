Sabrina Rojas reveló cómo es el vínculo entre sus hijos y Griselda Siciliani

La actriz, que actualmente conduce Pasó en América, dejó en claro que su postura cambió no solo por ella, sino también por el bienestar de sus hijos, Fausto y Esperanza, quienes mantienen un excelente vínculo con Griselda y su hija Margarita, fruto de la relación de Siciliani con Adrián Suar. “Mis hijos la adoran. Adoran a su hija, Margarita, que es una genia por todo lo que cuenta Espe. Me hablan muy bien de ella y se ponen muy contentos cuando van a su casa”, contó emocionada.

Sabrina Rojas 2.jpg Luciano Castro y Griselda Siciliani

Sabrina Rojas reveló que sus hijos adoran a Griselda Siciliani

Incluso fue más allá y reveló que hoy no tendría problemas en compartir una cena con su ex y la actual pareja de él. “En otro momento, era ‘ni me la traigan’. Y hoy no tengo problemas. Mis hijos la adoran”, reafirmó con total naturalidad.

Más allá del recuerdo de aquellas declaraciones que encendieron la polémica en los medios, Sabrina Rojas reconoció que el paso del tiempo y el trabajo personal la ayudaron a cambiar la mirada. “Evidentemente, (Luciano y Griselda) tuvieron una historia fuerte y se encontraron en la adultez. A veces pasa, está bien y está bueno”, reflexionó.