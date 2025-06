Fotos increíbles: qué hizo Marina Calabró al momento que Yanina Latorre la "mató" en vivo

Yanina Latorre ya no se mide al opinar sobre Marina Calabró . Dejó muy en claro que su amistad se terminó y que se sintió traicionada. Recientemente, se enojó porque su colega no la mencionó cuando contó toda su información sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi . Ahora, la destrozó al referirse a su presencia en DDM, reemplazando a Mariana Fabbiani.

Latorre opinó cómo Marina Calabró manejó el momento en el que Lía Salgado habló de ella en DDM: "Hizo un editorial sobre mí y ella le dijo: 'Ok, bueno, genial'. Dale, hablá, sé adulta". "Yo la puedo detestar porque me parece una traidora, pero rescato su trabajo porque labura bien", reflexionó la conductora.

Yanina.jpg Yanina Latorre

"Ella que analiza el rating. Quiero ver si ahora dice: 'Perdí, le hundí el rating a Mariana Fabbiani'", lanzó Yanina Latorre. Hace tan solo unas semanas, la conductora ya se había enfrentado a Marina Calabró cuando contó que se había enojado porque Mauro Szeta iba a reemplazar a Sergio Lapegüe en su programa y no ella. Esta guerra parece no tener fin.

La reacción de Marina Calabró a la crítica de Yanina Latorre

Las imágenes capturan a Marina Calabró con el rostro tenso, la mirada fría y los gestos que dejan entrever el profundo descontento que sintió al leer las implacables críticas de Yanina Latorre. En ellas, se observa a Marina desviando la vista, como si intentara no dejarse atrapar por las palabras punzantes que lanzó su otrora amiga, ahora enemiga mediática. Es imposible no percibir la mezcla de sorpresa y decepción que recorre su semblante.

lam1.jfif

lam2.jfif

lam3.jfif

El momento de furia de Yanina Latorre al aire contra su producción

Un momento de fuerte tensión se vivió en la última emisión de Sálvese quien pueda (América), cuando Yanina Latorre, visiblemente irritada, protagonizó un inesperado cruce al aire con la producción del programa por una descoordinación técnica que terminó sacándola de quicio.

Todo comenzó mientras comentaba un fuerte posteo que Nicolás Magaldi realizó en la red social X (ex Twitter) contra Marina Calabró. La conductora, acompañada por sus panelistas Ximena Capristo, Fede Popgold y Majo Martino, introdujo el tema con entusiasmo, esperando que en la pantalla se proyectara el mensaje en cuestión. Pero nada salió como esperaba.

El enojo de Yanina Latorre contra la producción de SQP

En lugar del tuit de Magaldi, la producción puso en pantalla un posteo sin relación con el tema que estaban tratando, lo que encendió el malestar de Yanina: "Anoche... no sé si lo tenemos. ¿Me lo ponen? Un tuit de Magaldi, un tipo totalmente relajado, no se mete con nadie. ¿Me ponen el tuit en pantalla? Esto es Esmeralda Mitre, chicos. Me voy a enojar, me parece... es viernes", lanzó, entre molesta y sarcástica.

Intentando calmar las aguas, Popgold se ofreció a contar de qué trataba el mensaje, pero Latorre no quiso saber nada: "No, lo quiero leer ahora". La tensión fue en aumento cuando el tuit seguía sin aparecer. "¿Tienen el tuit de Magaldi? Se los mandé hoy, estaba en el chat", repitió con enojo, mientras desde el piso intentaban salvar la situación. Majo Martino ofreció leerlo desde su celular, pero Latorre retrucó: "Es que lo deberían tener, si ya lo pasamos".

Yanina Latorre harta en vivo

Finalmente, la imagen del posteo apareció en pantalla, pero nuevamente algo falló: el cursor del sistema comenzó a moverse sobre el texto, lo que le impedía leer con claridad. Fue el punto de quiebre. "Ya está, dejá, apagalo. Me voy a enojar, en serio. No se puede hacer un programa así en vivo, lo voy a leer de mi teléfono", sentenció, visiblemente alterada.

Desde el panel intentaron alivianar el momento. "Tomate un vinito", le dijo Ximena Capristo en tono distendido, aunque el clima ya no daba lugar para chistes. Yanina Latorre, fiel a su estilo frontal y sin filtro, no ocultó su fastidio y dejó en claro que no tolera improvisaciones de este tipo al aire. Lejos esta de ser la primera vez que la panelista de LAM se enojó al aire, sin embargo, es la primera vez que se la ve así desde que tiene su nuevo rol como conductora.