Yanina Latorre dio detalles escandalosos de las supuestas estafas de Diego Moranzoni

Todo comenzó cuando Griselda Franco, una ex amiga del conductor, lo acusó públicamente de haberse quedado con parte del dinero de una colecta que organizaban juntos. La denuncia fue tomada con fuerza en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito en América TV, donde Yanina Latorre y Julia Argenta aportaron datos que, de confirmarse, comprometerían seriamente a Moranzoni y a varios integrantes de su equipo.

"Me están diciendo que son más de 250 mil pesos, que no es la primera vez y que hay varios involucrados", lanzó Yanina en vivo. Y fue más allá: "Hay un productor de él que estaría involucrado y lo tienen en la mira. Todos los que trabajan en su streaming estarían flojos de papeles". La sospecha principal gira en torno al manejo del dinero donado por la gente a través de Mercado Pago. Según la panelista, los productores, que tienen sueldos bajos, habrían viajado dos veces al Caribe en poco tiempo, lo que encendió las alarmas dentro del canal.

Julia Argenta complementó la información relatando cómo se dio la abrupta salida del periodista: "Se fue a los gritos y hasta los de seguridad del 7º piso escucharon todo el lío que hubo alrededor". Latorre sumó que "el canal los tenía en la mira a él y a los productores. Hoy echaron a una vestuarista por lo mismo".

Moranza 1.jpg Diego Moranzoni

Cómo es la supuesta estafa de Diego Moranzoni

En paralelo, Griselda Franco rompió el silencio en LAM y sostuvo su versión de los hechos. "Se fue al camarín con mi celular y faltó plata. Rastreo la cuenta y veo que no fue a él, fue a otra persona", contó. Y explicó cómo reaccionó Moranzoni cuando lo enfrentó: "No me da muchas explicaciones, dice que se había equivocado en una transacción que había hecho".

Otro dato que llamó la atención fue el nivel de vida que llevaban tanto Moranzoni como su socio Augusto Pomar, ex publicista y también conductor en Crónica. Según reveló Latorre, ambos habrían pasado de trabajar en C5N con pautas políticas a instalarse en Crónica, y desde entonces comenzaron a mostrar un estilo de vida llamativamente elevado, con viajes a Nueva York, al Caribe y gastos difíciles de justificar para empleados del canal.

Mientras tanto, Moranzoni sostiene que todo es una "gran mentira" y asegura que su renuncia fue voluntaria. Sin embargo, desde Crónica TV no han hecho declaraciones oficiales, aunque los rumores indican que ya estarían revisando otros casos similares y no se descarta que haya más despidos o denuncias internas.