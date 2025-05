Yanina Latorre destrozó a Ivana Icardi en medio del escándalo

La conductora no dudó en disparar en contra de la hermana del futbolista, y acusarla de querer colgarse de su fama.

Yanina Latorre explotó contra Ivana Icardi

La respuesta desde España no tardó en llegar. Ivana Icardi, que mantiene su cuenta de X en modo privado, reaccionó con dureza: “Acabo de responderle a la vieja tarambana de Yanina Latorre que me dice que soy cholula. Lleva un año colgada de esta historia como una desquiciada rascando seguidores”. Además, compartió capturas de las preguntas que le hacen sus seguidores, desmintiendo que sean inventadas, y redobló la apuesta con otra frase contundente: “Querida no soy tan pelotud... como todos los circos que hacés”.

Desde Sálvese Quien Pueda, Latorre recogió el guante y le respondió con todo. “Yo soy la que traigo la información y la labura, vos estás colgada para cantar y te hatean. Trabajamos porque tenemos talento”, lanzó en vivo. También ironizó sobre el rating de la mediática: “No hay nada más fondo de olla que estar llorando en un streaming que no ve nadie, si querés te mandamos la planilla del rating”.

Ivana le respondió a Yanina Latorre

Pero la tensión no quedó ahí. Ivana aseguró que desde la cuenta del programa le enviaron una solicitud para seguirla en X, algo que ella decidió cancelar: “Ayer les cancelé la solicitud a su programa pedorro”. Y agregó otra crítica que apunta al vínculo entre el medio y la exposición mediática: “Desde que Icardi se hizo famoso, esta chica fue a Gran Hermano y se colgó de la fama de Wanda”, dijo Latorre en referencia a los inicios televisivos de la influencer.

Finalmente, la panelista dejó en claro su postura sobre el presente de Ivana: “Ahora está queriendo cantar. Quiere ser famosa a toda costa. Hay algo en la vida que se llama laburar. No tiene por qué ser en los medios”.