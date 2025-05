Wanda Nara muy cerca de un ex futbolista en Italia

La conductora, modelo y empresaria llegó a Ezeiza sin compañía y voló hacia Milán, ciudad que durante años fue el hogar de su familia, para avanzar en el proceso legal de separación con Icardi, actual pareja de la China Suárez. Pero lo que comenzó como un viaje legal, rápidamente se tiñó de versiones románticas. ¿El motivo? Guzmán Jr. está en Sicilia, una paradisíaca isla a solo un vuelo de distancia de Milán, y los fanáticos de ambos no tardaron en notar la coincidencia.

La relación entre Wanda y Guzmán viene siendo observada desde hace semanas. Luego de su última ruptura con L-Gante, comenzó a vincularse sentimentalmente a la empresaria con el mexicano por una serie de publicaciones en redes sociales. Un comentario amoroso de Guzmán en una foto de Wanda, una imagen de un ramo de flores con un emoji de corazón que ella subió, y el reposteo de esa historia por parte de él, bastaron para que el fandom activara las alarmas.

Wanda 2.jpg Wanda Nara está muy cerca de Daniel Guzmán Jr.

Qué pasa entre Wanda Nara y Daniel Guzmán Jr.

El deportista no tardó en referirse a la situación en el programa Intrusos: “Wanda es mi amiga, la admiro mucho, pero nada más. No sé por qué le hicieron tanto revuelo a un comentario”, declaró, tratando de poner paños fríos. Sin embargo, sus propias palabras reflejaron algo más que una simple amistad: “Hoy por hoy es mi amiga, me cae muy bien, es una mujer muy guapa”, dijo sin vueltas, dejando la puerta abierta a una relación más cercana.

Otra muestra de afecto que no pasó desapercibida fue el mensaje que Wanda le dejó en una publicación en la que él posaba sin remera: “Si sos real, te espero”, junto a un emoji de avión. Una frase sugestiva que generó un sinfín de especulaciones.

En paralelo, se conoció que Guzmán le habría enviado rosas a Wanda por el Día de la Madre —celebrado el pasado 10 de mayo en México—, lo que sumó una cuota más de misterio (y romanticismo) a la historia.