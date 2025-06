Yanina Latorre reveló cuál fue el retoque estético al que se sometió

Yanina Latorre volvió a ser tendencia en redes sociales , pero esta vez no fue por una polémica o comentario ácido, sino por una revelación personal. La conductora de Sálvese Quien Pueda sorprendió al compartir una imagen retro junto a su hija Lola, de hace 25 años, y aprovechó la ocasión para hablar sin filtro sobre su apariencia actual y los rumores de cirugías estéticas que la persiguen desde hace años.

Yanina 1.jpg Yanina Latorre

Yanina Latorre admitió haberse cambiado los dientes

“Me cambié los dientes. Yo sola me voy a criticar para las bolu… de Graciela Alfano y esas", lanzó con su característico estilo frontal, en alusión a los recurrentes comentarios que recibe de parte de otras figuras del espectáculo. “Operada no estoy, es mi cara, ahora soy vieja”, agregó sin rodeos, dejando en claro que no ha pasado por el quirófano para modificar su rostro.